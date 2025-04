Coopération Mali-Russie : un forum pour explorer les enjeux économiques entre les deux pays

L’Association Perspective Sahélienne, en collaboration avec l’agence de presse African Initiative, a organisé, le 25 mars, au Centre international de conférence de Bamako, la première édition du Forum économique international Mali-Russie. L’événement s’est déroulé sous l’égide du président de Perspective Sahélienne, Mamadou Bah.

Organisée par l’Association Perspective Sahélienne en collaboration avec l’agence de presse African Initiative, et avec la Chambre de commerce et d’industrie du Mali comme partenaire technique et l’accompagnement institutionnel de la Primature du Mali, la première édition du Forum économique international Mali-Russie s’inscrit dans le cadre du développement de la politique économique entre les deux nations.

Placée sous le thème « Les enjeux actuels de la coopération économique entre le Mali et la Fédération de Russie », cet événement majeur dans les relations entre les deux pays a permis de mettre en relation des entrepreneurs maliens et russes, allant au-delà des enjeux politiques pour se concentrer sur des échanges commerciaux concrets.

Au cours des échanges, des experts maliens, notamment l’économiste Modibo Mao Makalou et l’ancien ministre du Commerce Harouna Niang, ont abordé, lors des panels, les défis et les opportunités d’une coopération renforcée entre les deux pays. Les discussions se sont centrées sur des secteurs clés tels que l’énergie, l’agriculture et l’import-export, marquant ainsi un nouveau chapitre dans la coopération économique russo-malienne.

Outre les panels, la première édition du Forum économique Mali-Russie a été marquée par des discours. « Ce jour marque un moment historique pour notre association et pour tous ceux qui y ont cru, à l’importance de renforcer les liens économiques entre le Mali et la Fédération de Russie », a déclaré Mamadou Bah, président de l’Association Perspective Sahélienne.

Selon Mamadou Bah, le Mali et la Russie partagent une longue histoire de relations diplomatiques et de coopération. « Aujourd’hui, dans un contexte mondial en pleine mutation, il est plus que jamais nécessaire de renforcer ces liens pour faire face aux défis économiques, sécuritaires et environnementaux qui touchent nos régions respectives », a-t-il souligné. Tout en ajoutant que ce forum constitue une « occasion unique de stimuler les investissements, promouvoir les échanges commerciaux et développer des partenariats technologiques ».

« Cette rencontre est une opportunité pour ouvrir de nouveaux horizons pour notre coopération. Nous sommes convaincus que notre partenariat continuera à se renforcer, contribuant ainsi au développement économique de nos pays », a poursuivi Ivan Ilinski, attaché de presse à l’ambassade de Russie à Bamako.

Pour Boubacar Tandia, premier vice-président de la Chambre de commerce et d’industrie, ce forum se tient à une période où nous assistons à un renforcement significatif des relations commerciales et économiques entre le Mali et la Fédération de Russie.

Il est important de rappeler que l’événement s’est déroulé simultanément en Russie et à Bamako grâce aux nouvelles technologies de l’information et de la communication, permettant ainsi aux experts et responsables russes de participer activement aux discussions.

Abdrahamane SISSOKO

