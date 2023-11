Agroalimentaire. Le PACAO-Mali et le CDA redynamisent la base de données des unités de transformation

En partenariat avec le Projet de Compétitivité de l’Afrique de l’Ouest (PACAO Mali), le Centre pour le Développement du Secteur agroalimentaire (CDA) a lancé l’opération de redynamisation de la base de données des unités de transformation. De nouveaux outils ont été développés et présentés au cours d’un atelier de deux jours lancé, ce mercredi 22 novembre, à l’hôtel Millénium.

« Nous avions auparavant une base donnée sur papier », a indiqué Issouf Cissé, Directeur général adjoint du Centre pour le Développement du Secteur agroalimentaire. Grâce à l’appui technique et financier du PACAO Mali, a ajouté M. Cissé, « nous avons développé des outils numériques de collecte de données ». Il s’agit, précise-t-il, d’une base de données qui renferme toutes les informations sur les entreprises agroalimentaires au Mali, et désormais accessibles en ligne au public.

« Le développement de l’outil permettra d’offrir de la visibilité aux entreprises agroalimentaires et donc de nouvelles opportunités de commercialisation », s’est réjoui Souleymane Bassolé, Coordinateur du PACAO Mali. Avant d’espérer que le taux d’utilisation de l’outil soit amélioré pour le bonheur des tous les acteurs de la filière. Déjà, 596 entreprises formellement créées et répertoriées dans l’ancienne base de données seront enregistrées dans la base numérique.

Au nom du ministre du Commerce et de l’Industrie, la Conseillère technique Mme Maïga Mariam Maïga a lancé les travaux des deux jours d’atelier. Selon elle, l’objectif global de l’atelier est de « faire une démonstration des outils développés et former les acteurs sur l’utilisation du système développé ».

L’atelier a regroupé les Directeurs régionaux de l’Industrie et les agents régionaux qui seront chargés de la collecte de données. Pour chacune des régions présentes, du matériel informatique de collecte (tablette) a été remis. Au total, 11 tablettes ont été distribuées et équipées du système de collecte. Pour des raisons de sécurité, seules les régions du sud du Mali font partie de cette phase. Le CDA s’est engagé à équiper et former les autres régions en temps opportun.

Mamadou TOGOLA /maliweb.net

