Du football à l’entrepreneurship : 6 en 1 ! Sacré Seydoublén !

Une usine de karité, une usine d’huile de coton, une unité d’huile de palme, une usine de savon, une usine de bidons et une autre d’aliment-volaille. 6 usines construites en 1 seul projet. Un investissement de 12 milliards de FCFA qui témoigne de la volonté de l’ancien milieu de terrain de contribuer au développement économique et social de son pays. Par la transformation et la valorisation de la production nationale. Par la création de milliers d’emplois pour contribuer à la lutte contre le chômage. Seydou Kéita ce jeune, qui a procuré tant de joie à ses nombreux fans d’ici et d’ailleurs sur les grands stades du monde, ne cessera pas de nous surprendre.

Seydou Kéita est incontestablement l’un des meilleurs ambassadeurs de la bonne image du Mali. Depuis sa retraite du football professionnel, il s’est concentré sur l’entrepreneuriat et l’investissement dans des projets de développement en Afrique. Le mythique numéro “12” malien, qui a mis un terme à sa carrière professionnelle en 2018, s’est lancé dans l’entrepreneuriat et l’investissement dans des projets de développement en Afrique. Cette fois-ci, il a choisi d’investir dans un projet industriel unique en son genre dans la zone de Sanankoroba située à une trentaine de km de la capitale Bamako.

Complexe agroalimentaire

Le projet de Seydou Kéita va s’articuler autour de la construction de 6 usines que sont une usine de karité, une usine d’huile de coton, une unité d’huile de palme, une usine de savon, une usine de bidons et une autre d’aliment-volaille.

Ce complexe agroalimentaire sera implanté dans une zone qui est connue pour sa production abondante de céréales et qui est donc propice à la production de ce type de denrées. D’après l’ancienne gloire du FC Barcelone, son projet industriel devrait créer plus de 1000 emplois directs et indirects. Ce sera une grande contribution à l’économie du Mali, qui a été confrontée à des troubles sociopolitiques et des conflits armés ces dernières années. Seydou Kéita est un exemple à suivre pour le rayonnement de l’Afrique.

Innovants et durables

Le projet vise également à améliorer la sécurité alimentaire en mettant sur le marché des aliments de grande qualité. L’investissement de Seydou Kéita dans ce projet est un exemple de l’importance croissante de l’entrepreneuriat et de l’investissement privé pour le développement économique de l’Afrique. Les entrepreneurs et les investisseurs peuvent aider à stimuler la croissance économique, créer des emplois et améliorer la vie des gens en investissant dans des projets innovants et durables.

Seydou Keita est aussi un exemple sur la manière dont les anciens sportifs peuvent faire une différence dans leur pays. Il montre le rôle que les anciennes gloires peuvent jouer dans le développement de leur pays. Le projet de l’ex-capitaine des Aigles du Mali va grandement contribuer à la création de richesses, de valeur ajoutée, stimuler la croissance économique et améliorer la vie des populations au Mali.

La création d’emplois contribuera à réduire le taux de chômage et à améliorer les conditions de vie des travailleurs. De plus, les acteurs du monde de l’élevage des volailles pourront nourrir leurs gallinacés avec des aliments de meilleure qualité, ce qui contribuera à améliorer leur santé et leur productivité.

Message fort aux jeunes générations

Le projet industriel met en avant le fait que les entrepreneurs et les investisseurs peuvent aider à stimuler la croissance économique, créer des emplois et améliorer la vie des gens en investissant dans des projets innovants et durables. Avec cet investissement colossal, Seydou Keita envoie un message fort aux jeunes générations maliennes.

Il montre qu’il est possible de réussir en Afrique et de contribuer de façon efficiente au développement économique et social de son pays. Cela peut inciter les jeunes du continent à suivre l’exemple de l’ancienne idole des stades et à investir dans des projets structurants même à petite échelle pour créer des opportunités.

