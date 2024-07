Le président de la Transition, Colonel Assimi Goïta, a inauguré mardi dernier (2 juillet 2024) le complexe Agro-industriel «Seydou Diogo Awa» (SDA) de l’ancien footballeur international malien, Seydou Keïta dit «Seydoublen». Situé à Sanankoroba dans la banlieue de Bamako, ce complexe a coûté à l’ancien capitaine des Aigles du Mali un investissement de plus de 14 milliards de francs CFA.

Implanté sur une superficie de sept hectares, le complexe regroupe six unités industrielles de production, d’huile végétale alimentaire, de tourteau et d’aliments pour bétail, de beurre de karité, de savon et de bidons en plastique. Selon le promoteur, le complexe SDA va créer plus de 400 emplois permanents et plus de 10 000 emplois indirects, pour un investissement de 14 milliards de F CFA. Dans une déclaration à la presse, après la visite des unités industrielles, le président Assimi Goïta a mis l’accent sur «l’importance stratégique de ce complexe industriel pour l’économie nationale».

Elu meilleur joueur de la coupe du monde junior (U20) en 1999 au Nigeria et «Soulier de bronze» africain en 2007, Seydou Keïta est actuellement le footballeur malien le plus titré avec 17 titres collectifs remportés durant sa carrière. Ce gaucher magique a commencé sa carrière professionnelle à l’Olympique de Marseille (OM/France) pour prendre sa retraite au Qatar (El-Jaish Sports Club) après joué au FC Lorient (France), au RC Lens (France), au FC Barcelone (Espagne), au Dalian Professional Football Club (Chine), le FC Valence (Espagne) et à l’AS Roma (Italie).

Commentaires via Facebook :