Inauguré le 2 juillet 2024 par le président de la Transition, le général d’armée Assimi Goïta, le Complexe agro-industriel Seydou Diogo Awa (SDA) a officiellement démarré, hier jeudi 27 février 2025, la production de ces produits. Ce lancement s’est déroulé en présence du promoteur de l’usine, Seydou Kéita, ancien international, accompagné pour la circonstance de ses proches collaborateurs et de certains hommes de média.

Le Complexe agro-industriel Seydou Diogo Awa (SDA) est une initiative de l’ancien capitaine des Aigles du Mali, Seydou Kéita dit Seydoublen afin de contribuer à sa manière au développement socio-économique de son pays. Une manière pour l’ancien sociétaire du FC Barcelone de jouer sa partition dans le cadre de la lutte contre le chômage des jeunes, qui cadre parfaitement avec l’une des priorités des autorités de la Transition. Le Complexe va générer 400 emplois permanents et des milliers d’emplois indirects, ce qui va sûrement impacter positivement le quotidien de nos concitoyens et réduire le taux de chômage.

Et voilà l’une des raisons qui a poussé le président de la Transition, le général d’armée Assimi Goïta, à procéder à l’inauguration de ce Complexe, le 2 juillet 2024. Ce jour-là, le chef de l’Etat était très fier de cet investissement venant d’un fils du Mali.

“Je pense qu’aujourd’hui, la réalisation de cette usine est un pas vers notre souveraineté alimentaire avec la production de l’huile végétale alimentaire, la production d’aliments pour bétail et de tourteaux, celle de beurre de karité”, a déclaré Assimi Goïta.

Quelques mois après l’inauguration, le Complexe SDA a officiellement démarré sa production. C’est dans ce cadre que le promoteur Seydou Kéita a procédé, hier jeudi, au lancement des activités en présence de certains invités. Et des hommes de média étaient là pour partager avec lui ce moment historique de la vie de ce groupe.

Bâti sur une superficie de 7 hectares, le Complexe agro-industriel SDA est un investissement de plus de 14 milliards de F CFA sur fonds propres. Il est composé de six unités de production intégrées ; à savoir : une unité de production de karité, une unité de production d’huile de soja, d’arachide et de coton. Sans oublier l’unité de production d’aliment-bétail et d’aliment-volaille et l’unité de production de bidons et l’autre unité de production de savon.

Il s’agit également d’une raffinerie de 30 000 litres par jour. Cet ensemble est alimenté par une centrale solaire photovoltaïque de 2 mégawatts “qui couvre largement les besoins en électricité de l’usine”.

La Rédaction

Commentaires via Facebook :