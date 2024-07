Confrontée à une véritable crise de production énergétique pour satisfaire sa clientèle, l’Energie du Mali (EDM) pourrait compter sur la contribution d’un particulier à savoir le néo-entrepreneur Seydou Kéïta alias Seydoublen.

Ministre du Commerce et de l’Industrie, Moussa Alassane Diallo fait lever un coin du voile sur cette éventuelle bouffée d’oxygène lors de la 11e édition du COE-Talks de REAO-Mali.

L’ancien footballeur désormais reconverti entrepreneur vient d’ouvrir sa première usine agro-industrielle. C’est un complexe industriel baptisé au nom du promoteur, de son père ainsi que de sa mère pour une appellation qui donne Complexe agro-industriel Seydou Diogo Awa (SDA). L’usine inaugurée le mardi 2 juillet par le chef de l’Etat, le colonel Assimi Goïta, a été construite à Sanankoroba (sortie de Bamako vers Sikasso). Elle est bâtie sur une superficie de sept hectares regroupant six unités industrielles de production, dont une unité de production d’huile végétale alimentaire, de tourteau et d’aliments pour bétail, une unité de production de beurre de karité, une unité de production de savon et une unité de fabrication de bidons en plastique.

D’un coût de réalisation estimé à 14 milliards de F CFA sur fonds propres, le Complexe SDA va créer plus de 400 emplois permanents et plus de 10 000 emplois indirects, a fait savoir la présidence de la République.

Malgré la crise énergétique qui frappe de plein fouet le pays, les six unités industrielles devront marcher à plein régime sans souci d’interruption. Avec sa propre centrale solaire d’une production de 2 mégawatt-crêtes, la société SDA va fonctionner en toute indépendance énergétique. Mieux, elle dégagerait un surplus de production énergétique selon les plus imprégnés du dossier. Un excédent qui pourrait s’avérer salvateur pour la société Energie du Mali (EDM) dont la capacité de production actuelle est nettement en deçà de la consommation de sa clientèle.

“Seydou Kéita a installé 2 mégas. Autrement dit, il a assuré son indépendance et son autonomie énergétique. Il a même dégagé un excédent qu’il est en train de négocier avec l’EDM pour le lui vendre”, a révélé, lors de la 11e édition du CEO-Talks de REAO-Mali, le ministre de l’Industrie et du Commerce, Moussa Alassane Diallo qui semble apprécier la transition vers l’énergie verte qu’il juge bénéfique à plusieurs points de vue.

“Avec la crise énergétique actuelle, il faut qu’on trouve des alternatives. J’encourage d’investir dans les panneaux solaires. Je le dis dans toutes les industries que je visite. C’est ça l’avenir. Nous avons fait des calculs d’amortissement au niveau du ministère de l’Industrie et du Commerce, nous sommes arrivés à conclusion que même si un industriel investit 1 milliard dans le solaire, le retour sur investissement est garanti. L’exemple parfait est l’usine de Seydou Kéita”, a encouragé le chef du département de l’Industrie.

Ancien footballeur malien, Seydou Kéita est double médaillé de bronze de la Coupe d’Afrique des nations. Il a pris sa retraite internationale en 2015 après la Can-Guinée équatoriale. Mais avant, il a évolué avec plusieurs clubs européens dont le FC Barcelone avec à la clé un sextuplé historique (Ligue des champions, championnat d’Espagne, Coupe d’Espagne, Super Coupe d’Espagne, Super Coupe d’Europe, Coupe du monde des clubs) en 2009.

Meilleur joueur de la Coupe du monde des moins de 20 ans en 1999 avec les Aiglons du Mali, le surnommé Seydoublen, formé au Centre Salif Kéita, a expliqué la création de cette usine par sa volonté d’inciter d’autres personnes à faire de même afin de contribuer au développement du pays ainsi que de répondre à l’appel du chef de l’Etat à l’endroit de ses patriotes de contribuer “chacun à sa manière à la construction du pays”.

Alassane Cissouma

Commentaires via Facebook :