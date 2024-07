Le colonel Assimi Goïta a prouvé, ici, cette usine de six unités de production intégrées. Ce complexe agro-industriel qui crée 400 emplois permanents et 10.000 autres indirects est la réponse d’un ancien footballeur, Seydou Keïta, à l’appel du président de la Transition à la diaspora malienne pour investir au pays

Le président de la Transition, le colonel Assimi Goïta, a procédé, hier, à l’inauguration du complexe agro-industriel «Seydou Diogo Awa (SDA)» de Seydou Keïta dans la Commune rurale de Sanankoroba (Cercle de Kati). La cérémonie d’investiture a enregistré la présence du Premier ministre, Choguel Kokalla Maïga, du président du Conseil national de transition (CNT), du colonel Malick Diaw, et de plusieurs membres du gouvernement, notamment le ministre d’État, ministre de l’Intérieur, ‘Administration territoriale et de la Décentralisation, le colonel Abdoulaye Maïga, et ses collègues de la Refondation de l’État, Ibrahim Ikassa Maïga, de l’Industrie et du Commerce, Moussa Alassane Diallo.

On notait également la participation des membres du corps diplomatique et du président directeur général du SDA, l’ancien footballeur international Seydou Keïta dit « Seydou Blen ». Pour un investissement de plus de 14 milliards de Fcfa, ce complexe agro-industriel est composé de six unités de production intégrées, à savoir une unité de production de karité de 100 tonnes par jour, une unité de production d’huile de soja, d ‘arachide et de coton de 200 tonnes (jour). S’y ajoutent une unité de production d’aliments bétail et d’aliments volaille de 120 tonnes par jour et une unité de production de bidons de 6.000 pièces (jour) et une autre unité de production de savon.

Il s’agit également d’une raffinerie de 30.000 litres par jour. Cet ensemble est alimenté par une centrale solaire photovoltaïque de 02 mégawatts « qui couvre largement les besoins en électricité de l’usine ». Cette centrale est même de dégager un « excédent commercialisable ». Bâti sur une superficie de 07 ha, le complexe agro-industriel est une société anonyme au capital social de 03 milliards de Fcfa. Déjà, la SDA a créé 400 emplois permanents et plus de 10.000 emplois indirects, à l’instigation du ministre de l’Industrie et du Commerce.

Pour Moussa Alassane Diallo, la réalisation de cette usine est l’aboutissement d’un long processus de recherche, d’investigation, de négociation et de concertation entre le promoteur et ses différents partenaires. Dans une approche intégrée, comme indiqué, le complexe agro-industriel entend développer, en amont comme sources d’approvisionnement en matières premières de l’usine, des cultures de diversification comme le soja, le sésame et l’arachide. Toutes choses qui permettront, selon lui, de créer une agropole et d’établir un lien économique entre les producteurs de la zone et SDA. Le chef du département en charge de l’Industrie a également souligné que la flambée des cours des produits agricoles et alimentaires sur le plan mondial en 2023 « nous rappelle l’impérieuse nécessité d’accorder la priorité au développement endogène de notre pays à travers la promotion des produits agricoles locaux».

De son côté, le président directeur général du complexe agro-industriel a exprimé toute sa fierté de répondre à l’appel du chef de l’État à l’endroit de nos compatriotes établis à l’extérieur de venir investir dans notre pays. Mais aussi de participer au développement du Mali. En effet, il y a quelques années, lors de la pose de la première pierre de l’usine de cimenterie à Dio dans le Cercle de Kati, le président de la Transition avait lancé un appel vibrant à tous les Maliens de la diaspora en les invitant à venir contribuer à la construction de notre pays qui traverse un moment particulier. Il s’agit également de venir investir dans les projets porteurs de croissance et de développement. Malgré ces prouesses, Seydou Keïta ne veut pas s’arrêter en si bon chemin, il a annoncé la création prochaine d’une nouvelle raffinerie de 300.000 litres par jour.

ENGAGEMENT PATRIOTIQUE -Au terme de la cérémonie, le président de la Transition a accordé une interview à la presse dans laquelle il a félicité Seydou Keïta pour son engagement dans le développement du football malien. Cela est d’autant plus méritoire que Seydou Blen a fait ses preuves sur les plans national et international en matière de football, a rappelé le colonel Assimi Goïta. Et le chef de l’État de saluer « sa reconversion de capitaine du ballon rond à capitaine d’industrie ».

Pour le président Goïta, dans la vie, il y a deux choses qu’on ne peut arrêter dans l’occurrence le temps et le changement. D’où son remerciement à l’endroit de Seydou Keïta pour avoir eu la vision de se projeter dans le temps et dans l’espace. Le colonel Assimi Goïta a également félicité l’engagement patriotique du président directeur général du complexe agro-industriel, avant de placer « la cérémonie sous le signe d’un engagement patriotique ».

Pour lui, la réalisation de cette usine est conforme à la vision de la Transition qui vise à promouvoir le développement endogène de notre pays, c’est-à-dire la production et la transformation sur place ainsi que la consommation.

Le président Goïta a ensuite encouragé Seydou Keïta à persévérer dans ce sens. Le colonel Assimi Goïta a enfin indiqué que ce complexe agro-industriel avec ses 400 emplois directs et plus de 10.000 emplois indirects va impacter positivement le quotidien de nos concitoyens et réduire le taux de chômage dans nos pays. «Je pense qu’aujourd’hui, la réalisation de cette usine est un pas vers notre souveraineté alimentaire avec la production de l’huile végétale alimentaire, la production d’aliments pour bétail et de tourteaux, celle de beurre de karité», a déclaré le chef de l’État. Ce qui va nous permettre de développer cette souveraineté que «nous devons renforcer dans tous les secteurs, notamment ceux sécuritaire, alimentaire, économique et industriel».

Le colonel Assimi Goïta a réitéré au PDG du complexe agro-industriel la disponibilité du gouvernement à l’accompagner dans la mesure du possible pour la réussite de ce projet gigantesque. Il a également profité de l’occasion pour relancer son appel vibrant à toutes les Maliennes et à tous les Maliens de la diaspora de venir investir dans notre pays. Pour lui, le changement de pays est maintenant et le Mali Kura passera forcément par l’industrialisation. à son départ, le président de la Transition a pris un bain de foule devant l’entrée du complexe agro-industriel.

Bébé DOUMBIA

