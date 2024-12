Mali : inauguration de la mine de lithium de Goulamina, la plus importante en Afrique en termes de capacité de production

Le président de la transition, le général d’Armée Assimi Goïta, a procédé, ce dimanche, à l’inauguration de la mine de lithium de Goulamina dans la région de Bougouni. D’un coût total d’investissement d’environ 318 millions de dollars américains, la mine de lithium de Goulamina, exploitée par le Lithium du Mali SA avec comme actionnaire principal la société chinoise Ganfeng, permettra de générer environ 250 milliards de Francs CFA en chiffre d’affaires pour les entreprises détenues par des maliens.

Après des décennies de production aurifère, le Mali fait son entrée dans le cercle fermé des pays producteurs de lithium dans le monde avec l’inauguration de la mine de lithium de Goulamina dans la région de Bougouni. Pour un coût total d’investissement d’environ 318 millions de dollars américains, la mine de lithium de Goulamina, exploitée par le Lithium du Mali SA avec comme actionnaire principal la société chinoise Ganfeng, va permettre une diversification du secteur minier, tout en inscrivant le Mali parmi les pays leaders dans la transition énergétique.

Prévue pour une durée minimale de 21 ans, l’exploitation de la mine de lithium de Goulamina va offrir des opportunités économiques et de création d’emplois pour les maliens. « Elle permettra de générer environ 250 milliards de Francs CFA en chiffre d’affaires pour les entreprises détenues par des maliens. Ces dernières vont obtenir au moins 51 % des contrats de sous-traitance à la mine », a souligné le ministre des Mines, Pr Amadou Kéïta. Aussi, la mine de Goulamina contribuera au développement local, notamment par la réalisation d’infrastructures routières, énergétiques et hydrauliques avec un investissement variant entre 22 à 25 milliards Francs CFA.

Le secteur minier, un maillon essentiel du développement économique du Mali

Le Lithium du Mali SA a d’ores et déjà investi plus de deux milliards de FCFA sur trois ans (de 2021 à 2024) dans les initiatives de développement communautaire notamment l’amélioration de la santé, la promotion de l’éducation, la création d’activités génératrices de revenus, la construction d’infrastructures socioéconomiques de base (…). « La particularité de l’usine de lithium de Goulamina est qu’elle contribuera à booster la transition énergétique en fournissant des équipements qui seront utilisés dans l’énergie solaire vers laquelle notre pays est tourné afin de répondre à la demande en énergie conformément aux orientations du Président de la Transition », a souligné le ministre Kéïta.

Il a rappelé que le secteur minier, qui contribue pour 7% au PIB, se veut un maillon essentiel de la politique de développement du Mali depuis de nombreuses décennies. Sous le leadership du Président de la Transition, le Général d’armée Assimi Goïta, le ministre des Mines a indiqué que ces dernières années ont vu ce secteur prendre un tournant majeur avec l’impulsion de réformes d’envergure qui ont instauré une nouvelle vision stratégique pour l’exploitation des ressources du sous-sol malien.

Cette mine représente la première initiative de la société en dehors de la Chine et marque une étape importante dans sa stratégie d’expansion à travers le monde. Sa mise en service est d’une importance capitale pour le Mali et Ganfeng, a souligné le président directeur général de la société Ganfeng, Wang Xiao SHEN, a indiqué que. Il a indiqué que l’objectif principal de Ganfeng en tant qu’entreprise est de parvenir à un bénéfice gagnant-gagnant avec la communauté hôte. Côté à la bourse de Hong-Kong et celle de Shanghai, le groupe Ganfeng lithium couvre une grande partie de la chaîne d’approvisionnement des batteries au lithium, depuis le développement, le raffinage et le traitement des ressources en lithium jusqu’à la fabrication et au recyclage des batteries.

Renforcement des relations bilatérales entre le Mali et la Chine

L’ambassadeur de la République populaire de Chine au Mali, Chen Zhihong, a salué l’importance des relations diplomatiques entre les deux pays. Tout en mettant l’accent sur les liens de coopération historique Bamako et Beijing, il a souligné l’importance du projet dans le renforcement des relations bilatérales entre les deux pays. Il convient de rappeler que la production du spodumène, un minéral riche en lithium, est la finalité de ce projet de la mine de Goulamina. Essentiel à la fabrication de batteries lithium-ion, qui sont largement utilisées dans les appareils électroniques portables, les véhicules électriques et les systèmes de stockage d’énergie, le spodumène voit son marché connaître une croissance en raison des changements dans les modes de consommation dans le monde.

La cérémonie, qui s’est déroulée en présence des habitants des villages environnant qui ont massivement fait le déplacement, a pris fin par la visite de la mine (carrière) par le président de la transition, le général d’Armée Assimi Goïta, accompagné par la forte délégation ministérielle qui avait effectué le déplacement sur Goulamina.

Abdrahamane SISSOKO/maliweb.net

Envoyé spécial à Goulamina

