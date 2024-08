Cela devient de plus en plus une évidence : la société du Pari mutuel urbain (PMU-Mali) est en passe de s’ériger en 4e structure de l’Etat la plus pourvoyeuse de recettes au Trésor public après la direction générale des impôts, la direction générale des douanes et la direction générale des domaines et du cadastre. Un repère : au cours des trois dernières années, elle a réalisé des bénéfices cumulés d’environ 50 milliards de F CFA. Le secret de ces prouesses ? Un directeur exceptionnel, avec une vision et une politique tout aussi.

e Lait Gali en poudre instantanée 100 % animal introduit au Mali par la Société Madala Kouma Frère et fils (Somakoff) a été officiellement lancé au Mali le samedi 27 juillet 2024 dans la cour de ladite société à Niaréla. La cérémonie s’est déroulée dans une ambiance bon enfant en présence des membres de la famille Kouma, des représentants de la Chambre de commerce et d’industrie du Mali, de l’Association des consommateurs du Mali (Ascoma) et surtout de commerçants grossistes et détaillants venus en grand nombre pour l’occasion.

Le Lait Gali en poudre selon la présentation faite à cette cérémonie de lancement est un produit laitier pratique et nutritif conçu pour offrir une alternative au lait frais tout en conservant ses bienfaits nutritionnels. Il est fabriqué à partir du lait entier et contient des vitamines et des minéraux ajoutés pour renforcer sa valeur nutritionnelle et est riche en vitamines D et B12, en protéines et autres nutriments essentiels. Des propos confirmés par le représentant de la famille Kouma Ousmane Kouma lors de son adresse de bienvenue à l’assistance. Il aussi saisi cette occasion pour remercier les invités pour avoir répondu massivement à leur invitation. Côté sécurité, les responsables de la Somakoff au Mali ont tenu à donner les assurances nécessaires, car le produit est doté selon eux d’une certification FSSC 22000 qui permet entre autres de renforcer la confiance des consommateurs en garantissant que le Lait Gali respecte les normes de sécurité des denrées alimentaires. Il s’agit notamment de l’accès aux marchés internationaux ; de la réduction des risques de contaminations microbiologiques ; l’amélioration de la qualité du produit.

“Le Lait Gali est un choix de qualité pour les consommateurs soucieux de leur santé offrant une variété de lait en poudre adaptée aux besoins et préférences. La certification FSSC 22000 du lait est un gage de sécurité et de qualité garantissant que le produit fini est sûr pour les consommateurs et conforme aux exigences réglementaires”, a ajouté Ousmane Kouma. Il a salué le chemin parcouru par cette société créée vers les années 1960 qui est de nos jours devenue le Groupe Kouma avec la Soacop, Koumalim, Somalim, Safalim.

“La Société Kouma frères et fils est sans doute aujourd’hui l’une des entreprises commerciales les plus en vue au Mali et surtout spécialisée dans la distribution de produits de grande consommation, principalement alimentaires. Elle joue à cet effet un grand rôle dans la vie économique et sociale du pays”, a ajouté l’orateur, qui a justifié cette introduction par leur volonté de pouvoir proposer à nos compatriotes une très bonne qualité de lait.

Les bienfaits du lait Gali pour l’organisme ont été rappelés par Mme Coulibaly Asma Coulibaly, nutritionniste. Elle a indiqué que le Lait Gali en poudre est un produit laitier pratique et nutritif conçu pour offrir l’alternative au lait frais tout en conservant ses bienfaits nutritionnels. Ce produit, à l’en croire, est fabriqué à partir du lait entier et contient des vitamines et des minéraux ajoutés pour renforcer sa valeur nutritionnelle.

“Il est fabriqué avec des protéines et riche en vitamines D, B12, en protéines et autres nutriments essentiels permettant de conserver la qualité et les propriétés nutritionnelles du lait”, a-t-elle précisé, ajoutant la marque Gali met en évidence des pratiques durables visant à protéger le consommateur par le respect des exigences de la norme. Une norme internationale de management de la sécurité des denrées alimentaires.

Pour la nutritionniste, cette norme couvre tous les aspects de la chaîne d’approvisionnement. “Le Lait Gali est un choix de qualité pour les consommateurs soucieux de leur santé offrant une variété de lait en poudre adapté aux besoins et préférences. La certification FSSC 22000 du lait Gali est un gage de sécurité et de qualité garantissant que le produit chimique est sûr pour les consommateurs et conforme aux exigences réglementaires”, a indiqué Mme Coulibaly.

Abdoul Wahab Diakité, représentant de l’Ascoma, s’est félicité de l’introduction de ce nous produit sur le marché malien. “Nous pensons que Gali lait va élargir le marché et les métiers au Mali. Il faut rappeler qu’il existe une loi pour la protection du consommateur depuis 2015″, a rappelé M. Berthé, saluant les assurances données par le nutritionniste par rapport à la qualité du produit. M. Berthé a souhaité que le prix soit à la portée de nos compatriotes. La cérémonie de lancement a pris fin autour d’un cocktail et une séance photos avec des boites du Lait Gali.

Kassoum Théra

Commentaires via Facebook :