L’entreprise agricole russe DIMAS envisage d’ouvrir une usine au Mali pour y produire des pâtes, en raison d’une forte demande pour ce produit dans ce pays d’Afrique de l’Ouest. C’est ce qu’a déclaré à l’African Initiative le directeur général de l’entreprise, Ahmad Hammash, en marge de la conférence économique « Questions actuelles de la coopération économique entre la République du Mali et la Fédération de Russie ».

« Au Mali, la demande en pâtes est forte. Nous avons étudié la possibilité de fournir des pâtes dans ce pays, mais, à notre avis, il est plus rentable de fournir de la farine russe dans le pays et de produire des pâtes sur place. Nous envisageons d’ouvrir une usine », a déclaré Ahmad Hammash.

Il a souligné que l’entreprise souhaite travailler dans l’Alliance des États du Sahel, qui comprend le Mali, le Niger et le Burkina Faso, ainsi qu’en Guinée équatoriale. Il a également noté que l’environnement des affaires est « très accueillant » pour les entreprises russes au Mali.

« Les Maliens voient en la Russie un partenaire à part entière, et non un colonisateur. Ils attendent avec impatience les entreprises russes », a ajouté Ahmad Hammash.

La Conférence économique internationale (forum d’affaires) « Questions d’actualité de la coopération économique entre la République du Mali et la Fédération de Russie » a eu lieu le 25 mars à Moscou et à Bamako. Elle a été organisée par l’agence de presse African Initiative, le sous-comité du crédit-bail de la Chambre de Commerce et d’Industrie de la Fédération de Russie et l’association malienne La Perspective sahélienne.

