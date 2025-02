Nouvelles taxes sur les télécoms, le mobile Money et l’alcool L’impôt le plus injuste de l’histoire

L’impôt est au cœur de la réduction des inégalités de niveau de vie : il redistribue la richesse entre les catégories les plus riches et les catégories les plus pauvres.

Au Mali, de nouvelles taxes sur les télécommunications, les transferts d’argent et l’alcool sont destinées au financement des projets phares de l’Etat.

Le Premier ministre du Mali, le général Abdoulaye Maïga a animé, lundi 10 février 2025, un point de presse, en compagnie du ministre de l’Economie et des Finances, Alousséni Sanou. Cette rencontre avait pour objectif de détailler les trois textes adoptés lors du conseil des ministres du mercredi 5 février 2025, portant sur des réformes fiscales significatives.

Le gouvernement a décidé d’augmenter la taxe sur l’accès au réseau des télécommunications ouvert au public (Tartop) de 5 % à 7 %. Cette taxe, initialement instaurée en décembre 2012, est prélevée sur le chiffre d’affaires des entreprises de télécommunications opérant au Mali. Selon les estimations, cette augmentation devrait générer une plus-value de 16 380 000 000 pour le budget national.

Le gouvernement a introduit une contribution spéciale de solidarité, consistant en un prélèvement spécifique sur la consommation des services de communications téléphoniques et les opérations de retrait d’argent via le mobile money. Concrètement, pour chaque recharge de 1000 F CFA, le consommateur recevra 900 F CFA de crédit, soit une retenue de 10 %.

Concernant les transactions de mobile money, le client paiera des frais de retrait de 200 F CFA pour un montant de 10 000 F CFA, contre 100 F CFA précédemment, ce qui correspond à une augmentation de 1 % pour l’opérateur et de 1 % pour l’État.

Ces mesures s’inscrivent dans le cadre du Programme de transition fiscale de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (Uémoa), visant à transférer progressivement la pression fiscale des droits de porte vers la fiscalité intérieure.

Les recettes générées par ces nouvelles taxes seront affectées au financement de projets d’infrastructures de base et de développement social, contribuant ainsi à la transformation économique et à l’amélioration des conditions de vie des populations maliennes.

Coût de la téléphonie mobile au Mali :

Plus de 16 % de nos revenus dans le téléphone

L’Union internationale des télécommunications calcule chaque année pour de nombreux pays ce que coûte un abonnement de téléphonie mobile à l’usager. Pour le Mali, un budget mensuel moyen de 7084,8 F CFA (10,80 euros) a été calculé en 2023. Par rapport à 2022, ce montant a augmenté de 7 %.

L’UIT se réfère ici aux coûts d’utilisation mensuels et y inclut 140 minutes de téléphonie, 70 SMS et un transfert de données de 2 Go. En ce qui concerne la vitesse de transfert, le minimum d’une connexion 3G devrait s’appliquer, c’est-à-dire au moins l’UMTS, déjà obsolète dans de nombreuses régions du monde. 2 Go ne semblent pas beaucoup. Mais en comparaison mondiale, c’est déjà une consommation très élevée.

Si l’on ne prend pas un montant fixe en euros, mais qu’on le convertit en performance économique par habitant, un utilisateur au Mali dépense 16,84 % de son revenu pour la téléphonie mobile. Au niveau mondial, ce taux est d’environ 5,3 %.

Le rapport souligne que les forfaits Internet et les appels mobiles crèvent de 44 % le PIB/habitant du Malien estimé à 777 euros, soit 509 712 F CFA.

