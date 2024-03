Après plusieurs mois de formation, la 2e cohorte D-Clic a pris fin. Financé par l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) et mis en œuvre par Kabakoo Académies, le projet D-Clic consiste à former 150 jeunes dans les métiers du numérique au Mali. La cérémonie de clôture s’est déroulée, mercredi, dans l’enceinte de Kabakoo Académies.

Financé par l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) et mis en œuvre par Kabakoo Académies, la 2e cohorte du projet D-Clic a permis la formation de 150 jeunes du Mali dans les métiers du numérique. Axé sur les compétences, les outils et les métiers du numérique, ce programme de six mois a formé les jeunes voulant saisir les opportunités pour réussir dans ce domaine d’avenir.

Les apprenants venus d’un peu partout à travers le pays ont acquis des connaissances sur la création de site internet, de logo, de page Méta (ex Facebook), en somme tout ce qui a trait au numérique. « Les compétences acquises doivent être expérimentées sur le terrain afin qu’il y ait plus d’impact en venant en aide aux créateurs de valeurs en manque de visibilité », a expliqué Amadou Tabily, leader de la Team Contenu à Kabako Académies.

Les participants se disent satisfaits de la formation. « Grâce à cette formation, j’ai eu des compétences numériques qui vont me permettre de me lancer dans le processus d’entreprenariat », a soutenu Lassine B Mohamed, un des participants à la formation D-Clic. « C’est une très belle initiative. D’ailleurs, c’est une idée qui vient aider les créateurs de valeur », a commenté Nestor Diarra, sculpteur décorateur, président directeur technique de AS My Création.

« Le projet D-Clic traduit l’engagement de l’OIF à renforcer les capacités des plus jeunes dans le domaine du numérique », a rappelé Lova Ramilijaona, représentante de l’OIF, qui est intervenue en visioconférence. Il s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie numérique de l’OIF 2022-2026 dont l’ambition est d’accompagner les compétences numériques des populations francophones notamment les jeunes et les femmes afin de favoriser leur employabilité. D-clic s’attache particulièrement à la formation du métier numérique dans les filières porteuses, les métiers émergents pour répondre aux besoins des entreprises et favoriser l’entreprenariat.

Les participants ont été recrutés sur la base d’un appel à candidature publié sur les réseaux sociaux, a rappelé Michèle Traoré, cofondatrice de Kabakoo Académies. La cérémonie de clôture a été marquée par la présentation des travaux de cinq groupes dont trois d’entre eux ont été primés en raison de 500 000 FCFA, 300 000 FCFA et 200 000 FCFA.

Il faut rappeler que Kabakoo Académies est une plateforme d’innovations panafricaine. Elle met en relation des jeunes, des communautés locales et des experts du monde entier afin de résoudre ensemble nos défis actuels en utilisant autant les savoirs endogènes que les technologies émergentes.

Abdrahamane SISSOKO/maliweb.net

