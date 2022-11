Le bâtonnier, Me Moustapha Cissé, a été élu à la tête de l’Organe Indépendante de Gestion des Elections pour un mandat de sept ans. Il devient un personnage incontournable dans l’organigramme des différents scrutins qui mettront fin à la transition.

Alors que le Président de la défunte Délégation général aux élections, le général Siaka Sangaré, était pressenti pour diriger cet organe chargé d’organiser les élections prochaines, c’est finalement un avocat qui a été choisi pour assurer la présidence pendant les sept prochaines années. Il s’agit du bâtonnier Me Moustapha Cissé qui a été élu. Réputé proche des autorités de transition, le nouveau président de l’AIGE faisait partie du collectif d’avocat qui ont défendu avec brio la plainte du Mali devant la Cour de justice de l’Union Economique Ouest Afrique lors que cette organisation monétaire a choisi un embargo financier et commercial contre les autorités de transition.

« Me Moustapha Cissé, à la demande du gouvernement malien, a saisi la Cour de justice de l’Union monétaire ouest africaine (UEMOA) de deux recours contre les décisions issues de la Conférence des chefs d’Etat de cette organisation sous régionale le 9 janvier dernier à Accra, au Ghana, portant sanctions contre le Mali », avait indiqué un communiqué du gouvernement de transition. La victoire du Mali devant cette Cour de Justice lui a valu de bénéficier la confiance du Colonel Assimi Goïta qui n’a pas hésité de jeter son dévolu sur cet avocat expérimenté lorsque le moment est venu de nommer les 15 membres de l’Organe Indépendante de Gestion des Elections.

Diplômé de l’École nationale d’administration de Bamako en1984, Moustapha Cissé a rejoint le Barreau du Mali, le 11 février 1987. Plus tard, il deviendra entre 1990 et 1994, avocat associé au cabinet du même Me Demba Diallo qui fut Bâtonnier et Médiateur de la République. Un stage de perfectionnement au Barreau de Paris permet à Me Moustapha Cissé de gravir les échelons de l’Ordre des avocats du Mali.

Me Moustapha Cissé rejoint la famille des organisations qui travaillent sur les questions électorales après sa participation remarquable dans l’élaboration du rapport intitulé : “État de la gouvernance au Mali “, document du PNUD. Cette expérience lui ouvre la porte des organisations internationales. Il a été expert électoral international auprès du Bureau de l’Envoyé spécial de la Cedeao au Togo du 08 mars 2005 au 04 juin 2005. La même année il est nommé membre de la mission francophone d’observation du premier tour de l’élection présidentielle (13 novembre 2005) au Burkina Faso. Au Mali, il a dirigé la Commission électorale nationale indépendante entre 2001 et 2002. Aujourd’hui, il a la lourde tâche de conduire l’organisation du cycle électoral qui mettra fin à la période de transition entamée depuis août 2022. Dans une interview qu’il a accordé au quotidien nationale du Mali ‘’ l’Essor’’, Me Moustapha Cissé est revenu sur les missions assignées à l’organe administratif nouvellement créé par la loi électorale. Selon lui, il a pour prérogative essentielle d’assurer l’organisation et la gestion de tout le processus électoral.

La tâche s’annonce difficile. Le nouveau président devrait, en collaboration avec le Ministère de l’Administration du territoire des Collectivité territoriales, procéder à la mise en place des démembrements de l’AIGE au niveau national, des régions, des cercles et des communes, des différentes ambassades et des consulats de la République du Mali. « C’est une véritable administration électorale dont il s’agit et qui sera animée par les 15 membres », a reconnu Me Cissé dans cette interview. Le temps presse pour le nouveau Président de l’AIGE et ses quatorze membres. Dans quelques mois, le monde entier aura les yeux braqués sur cet organe au terme des élections référendaires prévues en mars 2023. Ensuite suivront les scrutins régionaux, des collectivités territoriales, les législatifs et la présidentielle.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

