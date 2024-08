Nous sommes les méchants

Soit nous résistons à nos propres systèmes de gouvernance, soit nous sommes complices.

Dans Meurtre à Samarcande, je raconte comment, en tant qu’ambassadeur britannique, lorsque j’ai découvert toute l’étendue de notre complicité dans la torture pendant la guerre contre le terrorisme, j’ai pensé qu’il s’agissait d’une opération malhonnête et qu’il me suffisait d’informer les ministres et les hauts fonctionnaires pour qu’ils y mettent un terme.

Lorsque j’ai été blâmé et qu’on m’a officiellement dit que la réception de renseignements obtenus sous la torture dans le cadre de la « guerre contre le terrorisme » avait été approuvée par le Premier ministre et le ministre des Affaires étrangères, et qu’il m’est apparu clairement que l’on encourageait délibérément, par la torture, la production de faux renseignements qui exacerbaient la menace d’Al-Qaïda pour justifier la politique militaire en Afghanistan et en Asie centrale, ma vision du monde a été gravement ébranlée.

D’une manière ou d’une autre, j’ai mentalement considéré qu’il s’agissait d’une aberration, due à une réaction excessive au 11 septembre et au narcissisme et à la méchanceté sans pareils du Premier ministre de l’époque, Tony Blair.

Je n’ai pas perdu la foi en la démocratie occidentale ni l’idée que les puissances occidentales, dans l’ensemble, constituent une force positive par rapport à d’autres puissances.

Il est difficile de renoncer à l’ensemble du système de croyances dans lequel vous avez été élevé – en particulier si, comme moi, vous avez eu une vie très heureuse depuis votre enfance et que vous avez très bien réussi dans le cadre du système gouvernemental.

Cependant, j’ai enfin perdu mes dernières illusions et je dois reconnaître que le système dont je fais partie – appelez-le « Occident », « démocratie libérale », « capitalisme », « néolibéralisme », « néoconservatisme », « impérialisme », « nouvel ordre mondial » – appelez-le comme vous voulez : c’est en fait une force du mal.

Gaza a été un catalyseur important. Je ne manque pas d’empathie, mais ce que je sais de l’horrible boucherie perpétrée par les puissances occidentales en Irak, en Afghanistan ou en Libye est un savoir intellectuel, et non une expérience vécue.

La technologie nous a apporté le génocide de Gaza – qui a jusqu’à présent tué moins de monde que tous ces massacres perpétrés par les membres de l’OTAN – avec des détails qui nous arrachent les tripes.

Je viens de regarder des sacs de 75 kg de viande humaine mélangée remis à des proches en lieu et place d’un cadavre identifiable, et je suis en état de choc.

Ce n’est pas le pire que nous ayons vu à Gaza.

Mossoul et Falloujah

Si la population de Mossoul et de Falloujah avait eu accès à la technologie moderne des téléphones portables, de quelles horreurs aurions-nous été témoins ?

J’ai d’ailleurs essayé de trouver des images de la destruction massive de Mossoul et de Falloujah par les États-Unis en 2002-2004, mais Google n’en propose aucune. En revanche, il propose des milliers d’images des combats contre l’État islamique en 2017. Ce qui confirme mon point de vue sur le manque flagrant d’images de la deuxième guerre d’Irak.

En ce qui concerne le génocide actuel à Gaza, je me suis à nouveau surpris à penser naïvement qu’à un moment donné, cela s’arrêterait. Que les hommes politiques occidentaux ne cautionneraient pas l’anéantissement total de la bande de Gaza.

Qu’il y aurait une limite au nombre de morts civils palestiniens acceptable, au nombre d’installations de l’ONU, d’écoles et d’hôpitaux détruits, au nombre de petits enfants déchiquetés.

Je pensais qu’à un stade, la décence humaine ne pouvait que l’emporter sur l’argent des lobbies sionistes.

Mais je me suis trompé.

L’attaque ukrainienne sur Koursk

L’attaque ukrainienne sur Koursk suscite également une profonde résonance émotionnelle. La bataille de Koursk a sans doute été le coup le plus important porté à l’Allemagne nazie, la plus grande bataille de chars de l’histoire du monde, et de loin.

Le gouvernement ukrainien a détruit tous les monuments à la gloire de l’Armée rouge et dénigre les Ukrainiens qui se sont battus contre le fascisme.

En revanche, il honore les composantes ukrainiennes considérables des forces nazies, y compris, mais sans s’y limiter, la 14e division SS (galicienne) et ses dirigeants.

[Voir : De l’influence du néonazisme en Ukraine].

Koursk est donc un lieu très symbolique pour l’Ukraine qui veut maintenant attaquer la Russie, y compris avec de l’artillerie et des blindés allemands.

Les politiciens allemands semblent avoir un besoin atavique d’attaquer la Russie, et soutiennent le génocide des Palestiniens à un degré stupéfiant.

L’Allemagne a d’ailleurs mis fin à toute liberté d’expression sur la Palestine, en interdisant les conférences d’éminents conférenciers et en rendant illégal tout discours pro-palestinien. L’Allemagne est intervenue aux côtés d’Israël dans l’affaire du génocide devant la CIJ et à la CPI pour s’opposer à un mandat d’arrêt à l’encontre de Netanyahu.

Combien de civils assassinés assouviraient la soif des Allemands du sang expiatoire des Palestiniens ? 500 000 ? 1 million ? 2 millions ?

Ou peut-être 6 millions ?

L’Occident n’est pas le bon. Nos soi-disant “systèmes démocratiques” ne nous permettent pas de voter pour quiconque pourrait accéder au pouvoir sans soutenir le génocide et la politique étrangère impérialiste.

Ce n’est ni un accident ni le génie qui fait qu’un homme-enfant comme Elon Musk vaut 100 milliards de dollars. Les structures de pouvoir de la société sont délibérément conçues par les détenteurs de richesses pour favoriser la concentration massive de ces richesses en faveur de ceux qui les possèdent déjà, en exploitant et en privant de pouvoir le reste de la société.

La montée en puissance des multimilliardaires n’est pas le fruit du hasard. C’est un programme, et la mauvaise répartition des ressources plus que suffisantes est à l’origine de la pauvreté. Le rejet de la responsabilité sur les populations désespérées des vagues d’immigration forcées par la destruction d’autres pays par l’Occident est également systématique.

Les médias ne laissent plus de place à la dissidence pour s’opposer à tout cela.

Au Royaume-Uni, ce sont les nations celtes qui tentent de briser l’État, un organe impérialiste subalterne mais important. Les voies de la résistance sont diverses, selon l’endroit où l’on se trouve.

Mais trouvez-en une, et suivez-la.

Craig MURRAY

14 août 2024

Sources : Consortiumnews et Investig’action.

Traduction : spirit of free speech

Source: https://www.legrandsoir.info/

