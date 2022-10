C’est la fin d’un long processus de tractations en coulisses qui a duré environ deux ans pour l’acquisition du géant français CATERPILLAR JA DELMAS. Selon des informations exclusives obtenues par Confidentiel Afrique, le banquier ivoirien Jean- Luc KONAN, qui a lancé il y a quelques années le groupe de mésofinance COFINA, vient de décrocher le jackpot en s’adjugeant l’exclusivité du réseau CATERPILLAR JA DELMAS, conglomérat industriel basé à Bordeaux (République de France). Une transaction record bien goupillée à plus de 500 millions de dollars. EXCLUSIF

Une grosse exclusivité de Confidentiel Afrique. La vente depuis plusieurs mois dans les tuyaux de CATERPILLAR JA DELMAS, du nom de cette firme bordelaise, vieil comptoir commercial, réputée pour sa légendaire marque CATERPILLAR, présente en Afrique, est arrivée à son terme. Selon des informations obtenues en primeur par Confidentiel Afrique ce jeudi 20 octobre 2022, l’acquisition a été actée par le banquier ivoirien Jean-Luc KONAN qui signe ainsi l’un des plus gros deals sur la place financière de l’UEMOA. Les informations recueillies par nos soins, font état d’une transaction record estimée à plus de 500 millions de dollars, ayant impliqué dans le processus d’acquisition un partenaire de référence au Qatar et plus d’une dizaine de banques dont la Société Générale et Ecobank, en tandem avec le promoteur ivoirien. Des sources crédibles renseignent à Confidentiel Afrique que le promoteur Jean-Luc KONAN s’adjuge désormais l’exclusivité du réseau et de la marque CATERPILLAR JA DELMAS dans l’espace UEMOA. Confidentiel Afrique est parvenue à décadenasser l’information sur les contours de l’opération de rachat conclue avec succès. Jean-Luc KONAN consolide sa signature de grand »métronome » des challenges innovants et intelligents sur des marchés émergents.

La Direction Générale du Groupe serait transférée en Côte d’Ivoire et le Directeur Général Joel Cavaille devrait être maintenu, glissent des sources.

En revanche, l’actionnaire Hervé Delmas aurait conservé certains ténors comme l’ancien Directeur Financier, Jean Philippe Petit et le Directeur Administratif dans le cadre de ses nouvelles activités dans l’énergie et la location.

Nous reviendrons plus amplement en détails dans nos prochaines éditions, car, nos demandes d’interviews auprès des parties concernées n’ayant pas encore reçu de validation.

Par Ismael AÏDARA (Confidentiel Afrique)

Commentaires via Facebook :