Industriel, commerçant et transporteur, est le premier Vice-président de la Chambre de commerce et d’industrie du Mali (CCIM). Madiou Simpara est l’un des grands promoteurs des boisons au Mali, il est le président du GRIMAS dont NBB fait partie. Voici en quelques lignes son parcours

Natif de Banamba et âgé d’une soixantaine d’année, l’homme d’affaires malien Madiou Simpara, n’a pas eu une éducation formelle. Depuis des décennies, il a dirigé des entreprises dans le secteur informel avant d’investir le secteur formel et de s’associer avec un ingénieur formé en Allemagne pour le lancement d’une des entreprises agro-industrielles les plus prospères du Mali. Il est le représentant exclusif de la marque SAMSUNG dans le pays, et également le PDG de NBB. Il est aussi transitaire, et distributaire de produits alimentaires. Il représente également la marque de pneus «Hankook».

L’histoire de Simpara est une des nombreuses qui ont attiré l’attention du Président du Groupe de la Banque mondiale, Robert B. Zoellick, à l’occasion de son séjour au Mali du 18 au 20 décembre 2010. M. Zoellick a visité l’entreprise agro-industrielle de Simpara.

En juin 2010, la Société financière internationale (IFC) a approuvé un prêt de 14 millions d’euros en appui à un plan de modernisation et d’extension de 33,2 millions d’euros, qui ont permis à GRIMAS de créer de nouveaux établissements en Côte-d’Ivoire et au Sénégal. Le montant total des investissements directs d’IFC (prêts, fonds propres et garanties) se chiffrent actuellement à 147 millions de dollars.

Le Groupe Industriel Madiou Simpara (GRIMAS) a vu le jour le 21 avril 2011 et dispose 3 unités de production à savoir les Nouvelles Brasseries Bamakoises (NBB), l’unité de production de dioxyde de carbone «Santiguila gaz» et l’unité de fabrication d’emballage en PET «Hamaya préformes».

Grâce au soutien d’IFC, GRIMAS est devenue une société leader intégrée dans le secteur en Afrique de l’Ouest. L’entreprise emploie 205 personnes, dont environ 10 % de femmes. Elle procure également plus de 2500 emplois indirects de distributeurs, de grossistes et de sous-traitants recrutés par les 200 petites et moyennes entreprises qui ont des relations commerciales avec la société. Cinquante autres emplois ont aussi été créés dans sa société industrielle de transformation de l’acier (SITRAM), située dans la zone industrielle de Sotuba.

Simpara s’est essayé à plusieurs activités, notamment le commerce général, la représentation et la distribution, l’immobilier, la vente de pièces automobiles de rechange, le transit et à présent l’agro-industrie.

GRIMAS produit des boissons légères, de l’eau minérale, des préformes et des capsules de bouteille, des bouteilles en plastique et à gaz carbonique (CO2) et est l’unique producteur industriel de capsules dans la région et la première à introduire les bouteilles en téréphtalate de polyéthylène.

Les bouteilles produites à partir des préformes et des capsules de GRIMAS sont utilisées pour l’emballage de produits agricoles locaux (par exemple, de jus de fruit locaux, de produits laitiers, d’eau minérale, de vinaigre, de mayonnaise et de produits de nettoyage), non seulement au Mali, mais aussi en Côte-d’Ivoire, au Bénin, au Togo, au Niger, au Ghana, au Burkina Faso, en Guinée, au Liberia, en Mauritanie et au Sénégal.

GRIMAS a également, quoique de façon indirecte, bénéficié des actions du Projet de soutien à la croissance (PAC). Financé par l’Association internationale développement (IDA) de la Banque mondiale, le PAC s’attaque aux carences du marché qui limitent la capacité des Petites et moyennes entreprises (PME) d’obtenir les compétences nécessaires et des services aux entreprises pour accroître leur productivité et leur compétitivité.

Madiou Simpara assure désormais le poste de premier Vice-président de la Chambre de commerce et d’industrie du Mali (CCIM), Il est assure à cet effet, l’intérim à la tête de l’institution consulaire. Cela faisant suite à l’incarcération, le 23 novembre 2022, du titulaire du poste, Youssouf Bathily, et conformément aux dispositions du Règlement intérieur de l’institution consulaire. Il a été élevé au rang de Chevalier de l’ordre national du Mali, le 20 janvier 2011 par le président d’alors ATT.

Oumou SISSOKO

