Soutien à la transition : Le parti Mouvement Jekabaara invite le peuple à l’union sacrée derrière les Fama

Dans ce communiqué en date du 8 août signé du président du Mouvement Jekabaara, Cheick Ahmed Théra, cette formation politique affirme avoir appris avec une grande affliction l’attaque terroriste et barbare perpétrée par des groupes terroristes avec l’aide des sponsors étrangers contre les Forces armées maliennes dans la localité de Tinzawaten, région de Kidal les 25, 26 et 27 juillet 2024. “Cette énième attaque prouve à suffisance le dessein funeste de certaines puissances étrangères se cachant derrière des groupes terroristes pour mettre à mal la paix, la sécurité, le développement des régions du sahel plus précisément dans l’espace de la Confédération du Sahel”, souligne le parti.

Le parti Mouvement Jekabaara présente ses condoléances aux vaillantes forces armées et de sécurités tombées lors de cette attaque et présente prompte rétablissement aux blessés.“Le parti politique Mouvement Jekabaara avec pour slogan ‘Pour la souveraineté retrouvée et la continuité du progrès’ invite l’ensemble du peuple malien, la communauté internationale à soutenir les forces armées malienne et à faire l’union sacrée autour des autorités de la transition dans leur combat contre les groupe obscurantistes ; à condamner l’agression perpétrée de notre pays par des puissances étrangères à visage découvert”, ajoute le communiqué.

Aussi, le parti politique Mouvement Jekabaara exprime son soutien ferme aux FAMa et remercie les pays frères de l’AES et de nombreux pays qui ont exprimé leur solidarité au Mali.

Kassoum Théra

