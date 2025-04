Dekorobougou : Niéna et Kolondiéba désormais reliés

Le gouverneur de la région de Sikasso, Mme Kanté Marie Claire Dembélé, représentant le Premier ministre, ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, a procédé ce mercredi 9 avril 2025, à l’inauguration du pont de Dékorobougou. Une réalisation intervenue dans le cadre de l’exécution de la phase 2 du Programme jeunesse et stabilisation (Projes II), financé par l’Union européenne en réponse à une requête du Conseil régional de Sikasso.

Le pont de Dékorobougou est le fruit d’un long processus. Sa réalisation s’inscrit dans la vision des autorités de créer des zones rurales, des espaces d’échanges, d’opportunités et de création de richesses. L’événement a été célébré en grande pompe par les populations locales de cette zone témoignant leur satisfaction et soulagement.

Cette infrastructure, tant attendue par les populations locales, est située au sud du Mali, dans la région de Sikasso, Commune de Zaniéna, village de Dékorobougou. Sa réalisation marque une étape décisive dans le désenclavement de la région Sikasso et le renforcement de la cohésion territoriale.

Le pont de Dékorobougou est un ouvrage en poutres, d’une longueur totale de 60 mètres, répartis sur quatre travées. Les communes rurales de Zaniéna, Niéna et Mininko (cercle de Niéna), de Kolosso (cercle de Kolondiéba) en sont les bénéficiaires directes.

L’ouvrage d’art contribuera à l’amélioration de la libre circulation des personnes et des biens ainsi que des transactions économiques entre les cercles de Sikasso, Niéna et Kolondiéba.

Il s’inscrit en tout cas en droite ligne des objectifs fixés par le Projes II, qui vise à favoriser la stabilisation des zones fragilisées du Mali et le renforcement du contrat social, par une amélioration de l’offre de services socio-économiques de base, le soutien à la cohésion sociale et à la médiation entre communautés et autorités et la création de revenus et d’emplois au bénéfice des couches sociales fragilisées.

Les travaux ont été réalisés par l’entreprise EITPB et le contrôle a été assuré par le bureau SAED-SARL sous la maîtrise d’ouvrage du Conseil régional de Sikasso. Selon Yaya Bamba, président du Conseil régional de Sikasso, l’importance de ce pont n’est plus à démontrer, se réjouissant que les populations laborieuses verront sans aucun doute une augmentation et une valorisation de leurs revenus.

Le gouverneur de la région de Sikasso a expliqué que le pont de Dékorobougou n’est pas qu’un simple ouvrage d’art. Selon lui, c’est un pont vers le développement, un symbole d’unité, un vecteur de mobilité, un facteur de résilience face aux défis climatiques et un outil de dynamisation des échanges économiques et sociaux dans le cercle de Niéna et au-delà.

A rappeler que le Projes est né par suite au constat de la fragilisation des régions du Centre du Mali par la crise de 2012. Cependant, la présente activité est la deuxième phase du Programme financée par l’Union européenne et mise en œuvre par la GIZ. Elle couvre les régions de Bougouni, Koutiala, Sikasso, Koulikoro et Nioro du Sahel.

Etaient présents à cette cérémonie d’inauguration, le représentant du gouverneur de la région de Bougouni, les préfets des cercles de Niéna et de Kolondiéba, les sous-préfets de Niéna, Kolondiéba et Tousséguéla, les chefs des services techniques régionaux pour la défense et la sécurité des populations, les techniciens et financiers, les représentants des organisations de la société civile, les chefs de village, entre autres.

Ibrahima Ndiaye

(envoyé spécial)

