Le coup d’envoi de l’édition 2023 du Championnat d’Afrique des Nations (Chan) a été donné le vendredi en Algérie. Détenteur du trophée, le Maroc ne participe pas à cette 7e édition de la compétition. Un quiproquo lié à une crise diplomatique autour de leur déplacement en Algérie est à l’origine de la disqualification des Lions de l’Atlas. En l’absence du champion, le vice-champion ambitionne de lui succéder. Aux dires du sélectionneur du Mali, finaliste de la précédente édition du tournoi, ses joueurs sont conscients de l’enjeu.

Pays organisateur de la présente édition du Chan, l’Algérie a idéalement lancé sa compétition en battant, en match d’ouverture, la Libye. Devant leur public, les Fennecs se sont contentés du strict minimum (1-0) pour l’emporter sur les Chevaliers de la Méditerranée grâce à un penalty transformé par Aimen Mahious. L’attaquant algérien devient ainsi le premier buteur de l’histoire du stade Nelson Mandela fraîchement inauguré. A l’issue d’une rencontre largement dominée avec 64 % de possession de balle, le pays hôte empoche logiquement les 3 points de la victoire et profite du match nul (0-0) entre l’Ethiopie et le Mozambique pour rester seul en tête du groupe A.

Au coup d’envoi de la compétition, la victoire inaugurale du pays organisateur contraste avec l’absence du champion en titre. Vainqueur de la précédente édition au Cameroun, le Maroc ne sera pas en Algérie pour y défendre son titre. La faute à une tension diplomatique entre les deux pays ayant amené l’Algérie à fermer son espace aérien aux aéronefs marocains. Une situation aux contours flous qui a eu raison du déplacement de la délégation marocaine en terre algérienne.

De son côté, le Mali connaît sa 5e participation au tournoi. Après un stage bloqué d’une dizaine de jours en Tunisie avec à la clé 3 matchs amicaux disputés contre l’Ouganda (0-0), la R.D Congo (victoire, 1-0) et le C.S Chebba (0-0), les Aigles locaux ont rallié le lieu de la compétition le samedi. Après 2 finales perdues en 2016 et 2020, la sélection nationale locale vise désormais le trophée. A en croire le sélectionneur Nouhoum Diané, ses joueurs sont conscients de l’enjeu et affichent un mental d’acier. « Dans l’ensemble on s’est préparés dans de bonnes conditions. Les 3 matchs amicaux ont été pleins d’enseignements. Nous en tirerons des leçons en vue de bien disputer la phase finale de la compétition. Le premier match contre l’Ouganda a été un très bon match même si on n’a pas marqué. Il nous a permis de nous situer par rapport à plusieurs paramètres. Le 2e match contre la R.D Congo a été aussi plaisant avec une victoire par 1 but à 0. Au-delà de la victoire j’ai surtout aimé le contenu de la rencontre. Et lors du 3e et dernier match amical contre un club tunisien on a largement tourné l’effectif pour voir à l’œuvre tout un chacun. Là aussi ce n’était pas mauvais. L’objectif était de jauger le niveau à la fois individuel et collectif des joueurs. A l’issue de cette série de matchs, je suis persuadé que nous avons une équipe capable de représenter dignement le pays à ce Chan. Les joueurs sont conscients de l’enjeu du tournoi et ils sont prêts à relever le défi. Ils ont montré cela lors de ces matches tests en affichant l’esprit de gagneur avec le refus de perdre », a indiqué le technicien malien finaliste de la précédente édition du CHAN.

Logé dans la poule D, le Mali était opposé hier lundi à l’Angola pour le compte de son premier match. Dans une poule à 3 équipes, les Aigles locaux effectueront leur seconde sortie le 24 janvier contre la Mauritanie. A l’issue des confrontations en aller simple, seul le premier se qualifie pour les quarts de finale.

