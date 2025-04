Tour cycliste du Mali 2025 : le suspense à son comble avant l’ultime étape à Bamako

La 6e et avant-dernière étape du Tour Cycliste International du Mali s’est disputée ce samedi entre Fana et Koulikoro. Longue de 91 km, elle a été remportée par Tiémoko Diamouténé, le Malien de l’équipe régionale de Kénédougou. Le Belge Dedeker Bjorn conserve le maillot jaune de leader et garde 1 minute 4 secondes d’avance sur son poursuivant immédiat, le malien Yaya Diallo. La 7e et dernière étape est prévue ce dimanche et reliera Koulikoro à Bamako.

Tiémoko Diamouténé, coureur malien de l’équipe régionale de Kénédougou, s’est imposé lors de cette 6e et avant-dernière étape du Tour Cycliste International du Mali, disputée ce samedi entre Fana et Koulikoro. Longue de 91 km, cette étape a vu le vainqueur de la dernière étape du Tour du Faso 2024 franchir la ligne d’arrivée en tête, au terme d’un long sprint final.

Tout au long du parcours, les populations locales se sont fortement mobilisées. Massées sur les bords de la route, elles ont applaudi et encouragé les coureurs, témoignant ainsi de leur passion pour la petite reine.

Cette étape a particulièrement souri aux coureurs maliens, qui réalisent un triplé historique : Yaya Diallo prend la 2e place, tandis que Daouda Djiré termine 3e. Tous deux courent sous les couleurs de l’équipe nationale du Mali.

Concernant les points chauds, le premier, situé à Marakagoungo (à 38 km de Fana), a été remporté par Djandouba Diallo de l’équipe nationale du Mali. Le second, à Zantiguila, est revenu à Daouda Djiré, également de l’équipe nationale. Un doublé inédit depuis le début de cette 11e édition du Tour Cycliste du Mali.

Au classement général individuel, le Belge Dedeker Bjorn conserve son maillot jaune pour la 6e étape consécutive, malgré la performance des coureurs maliens. Il reste en tête avec une avance de 1 minute et 4 secondes sur le capitaine des Aigles du Mali, Yaya Diallo. Au classement général par équipes, le Burkina Faso conserve la première place, suivi par l’équipe nationale du Mali. Le Maroc complète le podium.

La 7e et dernière étape est prévue ce dimanche 20 avril. Elle reliera Koulikoro à Bamako et se conclura par un critérium de 10 tours sur le boulevard de l’Indépendance. Une étape décisive, qui déterminera le vainqueur final du Tour Cycliste International du Mali. Yaya Diallo parviendra-t-il à ravir la vedette au Belge Dedeker Bjorn ? Réponse ce dimanche, à l’issue de cette ultime étape de l’édition 2025 du Tour Cycliste du Mali.

Abdrahamane SISSOKO, envoyé spécial pour maliweb.net

Commentaires via Facebook :