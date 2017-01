Welcome! Log into your account

Et de poursuivre que dans le souci d’apaisement, lors de son séjour, la mission du parti entamera une médiation qui la conduira à se rendre au Consulat du Mali pour échanger avec les responsables du Collectif “Mains propres” et autres occupants, ainsi que dans les foyers abritant les Maliens de l’extérieur. La mission rencontrera aussi les services diplomatiques et consulaires du Mali.

“La solution se situe donc dans plus d’implication de la diaspora dans la sphère politique. Cette crise de confiance est certainement la preuve que les revendications actuelles des Maliens de l’extérieur, ayant une résonance éminemment politique et citoyenne, n’auront de solution que sur le terrain politique”, a-t-il ajouté.

