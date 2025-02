Ségou’Art-festival sur le Niger : Deux conventions de partenariat signées

En marge des activités de Ségou’Art-Festival sur le Niger et de la Semaine de la Fraternité de l’AES, deux conventions de partenariat ont été signées entre plusieurs acteurs culturels du Mali, du Burkina Faso et du Niger.

La première convention a été conclue entre trois faîtières culturelles : la Fédération des artistes du Mali, l’Union des artistes producteurs du Mali et la Confédération nationale de la Culture du Burkina Faso. Les présidents de ces structures ont apposé leurs signatures sur un document officiel, scellant ainsi un engagement en faveur du développement culturel commun.

La cérémonie de signature s’est déroulée le mercredi 5 février 2025, au Centre Culturel Korè, en présence du président du Réseau Kya, du président d’Arterial Network.

A travers cette convention, les signataires s’engagent à renforcer leurs synergies en mettant en place des actions concrètes pour soutenir la création artistique, le développement des industries culturelles, ainsi que le renforcement des capacités des acteurs culturels à travers des formations.

Selon le président du Réseau Kya, Djibril Guissé, cet accord représente une opportunité majeure pour les structures signataires d’élargir leurs initiatives et de travailler ensemble sur des projets d’envergure.

Une deuxième convention a ensuite été signée entre trois autres structures : l’Institut Kôrè des Arts et Métiers (IKAM) du Mali, le Centre culturel Gambidi du Burkina Faso et Agence de Promotion des Entreprises et Industries Culturelles (APEIC) du Niger. D’après Kéba Daffé, représentant de l’IKAM, à Ségou, cette convention vient renforcer des collaborations initiées depuis plusieurs années entre les trois institutions culturelles, officialisant ainsi leur engagement commun.

Pour Attaher Maiga, représentant le Comité pédagogique de l’IKAM, cette signature s’inscrit pleinement dans l’esprit de l’Alliance des Etats du Sahel (AES), en consolidant les échanges et la coopération culturelle entre les pays membres.

Yaye Astan Cissé

Segou’Art : Vernissage de l’exposition du Salon d’Art contemporain et de la Galerie AES

Après le lancement de la 21e édition du Festival sur le Niger, le ministre des Affaires étrangères et celui de la Culture ont visité les œuvres exposées à la galerie du Salon d’Art Contemporain. Cet événement, d’envergure internationale, a rassemblé des artistes de renom venus de tout le continent.

Parmi les invités d’honneur figuraient de grands noms de l’art africain, tels qu’Abdoulaye Konaté (Mali), Ki Sidiki (Burkina Faso), Barthélémy Toguo (Cameroun), Oumar Kamara Ka (Mali), Cheick Diallo, Ismaël Diagabagaté (Mali), Georges Cailles (Seychelles) et Mamadou Coulibaly.

Les œuvres, d’une grande finesse artistique, ont attiré l’attention de nombreux invités de marque, parmi lesquels l’ambassadeur de Chine au Mali, d’anciens ministres, le maire de Ségou ainsi que le représentant spécial du chef de l’Etat. Cette exposition a une fois de plus confirmé le rôle de Segou’Art-Festival sur le Niger comme un rendez-vous incontournable de la création contemporaine en Afrique.La Galerie AES

La galerie AES a ouvert ses portes à de jeunes artistes talentueux venus du Mali, du Niger et du Burkina Faso. Cet espace d’exposition a offert une vitrine exceptionnelle à des œuvres d’une grande qualité artistique, témoignant du savoir-faire et de la créativité des artistes de la sous-région.

Les visiteurs ont pu admirer une diversité de styles et de techniques, allant de la peinture à la sculpture, en passant par des installations contemporaines et des œuvres multimédias. Chaque pièce exposée reflétait non seulement l’identité culturelle de son créateur, mais aussi une approche innovante et un regard critique sur les réalités sociales et politiques de ces trois pays.

L’exposition a suscité un vif intérêt auprès du public et des professionnels du milieu artistique, confirmant ainsi la place de la galerie AES comme un acteur clé dans la promotion de l’art contemporain en Afrique de l’Ouest.

Djibril Diallo

