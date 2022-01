Premières victimes des crises, tributaires de tout soubresaut contre la nation, les femmes du Mali de tout bord et couches de la population ont décidé de souffler dans la même trompette pour dénoncer les sanctions adoptées par la CEDEAO et l’UEMOA contre le Mali. Aussi elles ont massivement répondu le 12 janvier 2022 à l’appel de la ministre de la Promotion de la femme, de l’enfant et de la famille pour une mobilisation citoyenne et patriotique en vue de plaider pour la levée de ces sanctions d’une part. Et d’autre part, montrer leur soutien et accompagnement aux autorités de la Transition.

– maliweb.net -Ce mercredi 12 janvier, elles étaient nombreuses les femmes des associations, groupements, politique, membre du CNT et simplement citoyenne malienne à répondre à l’invitation de la ministre de la Promotion de la femme, de l’enfant et de la famille, Mme Wadidié Founè Coulibaly. A l’occasion, les femmes se sont offusquées contre les sanctions infligées au Mali lesquelles elles déclarent être les premières concernées. Mères, épouses, filles, les femmes du Mali, plus de la moitié de la population 50,42% estiment que ces sanctions vont plus affliger le peuple que permettre une sortie de crise. Aussi propre à leur rôle de femme, les femmes du Mali en appel au consensus et au dialogue, elles demandent aux Chefs d’Etats de l’Afrique de l’Ouest(CEDEAO) de revenir sur l’embargo dont le peuple malien sera la principale victime. La présidente de la commission des femmes du CNT, Me Kadidia Sangaré dans son intervention, a fortement remercié les femmes pour leur patriotisme et leur engagement dans le maintien de la cohésion et l’unité du pays. Quant à la ministre de la femme, émue par cet élan de solidarité des femmes à ses côtés afin que toutes ensemble, elles puissent dénoncer les sanctions et plaider pour la poursuite du dialogue comme déclaré par le Président de la Transition, le colonel Assimi Goïta, Mme Coulibaly a tenu à rassurer les femmes sur les dispositions prises par les autorités en place en ces temps d’embargo.

Soulignons qu’à la suite des échanges avec la ministre en charge du portefeuille de la femme, les femmes sont allées à la rencontre du chef du gouvernement, le Premier ministre M. Choguel Maiga à la Primature. Réconforté par la visite des femmes et leur élan de solidarité, le Premier ministre Maïga a invité les femmes du Mali à rester mobiliser et soudées autour de la Nation. Réaffirmant la volonté des autorités du pays à poursuivre le dialogue avec la CEDEAO, le Premier ministre dira « Ce qui se passe c’est comme une scène de ménage entre les frères qui finissent toujours par se retrouver ». En attendant, le Premier ministre et Mme la ministre en appellent à une forte mobilisation des maliens et maliennes le vendredi 14 janvier 2022 au Monument de l’Indépendance, un rendez-vous visant à dénoncer les sanctions et soutenir les autorités en place.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

