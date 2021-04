Communiqué de la Médiation Internationale suite à l’assassinat de Sidi Brahim Ould Sidatt

La Médiation internationale vient d’apprendre avec consternation l’assassinat de Monsieur Sidi Brahim Ould Sidatt, chef de la délégation de la Coordination des Mouvements de l’Azawad (CMA) au Comité de Suivi de l’Accord (CSA) et Président en exercice de la CMA. Monsieur Ould Sidatt a été un acteur important des négociations et de la mise en œuvre de l’Accord pour la Paix et la Réconciliation au Mali issu du processus d’Alger.

La Médiation Internationale condamne avec la dernière énergie cet acte lâche commis par les ennemis de la paix au Mali. Elle demande aux autorités maliennes de prendre toutes les dispositions nécessaires afin que les auteurs de ce crime odieux soient traduits devant la justice.

La Médiation internationale présente ses condoléances à la famille du défunt et réitère sa disponibilité et son appui indéfectible a la mise en œuvre intégrale de l’Accord pour la Paix et la Réconciliation au Mali issu du processus d’Alger.

Bamako, le 13 Avril 20

Commentaires via Facebook :