Energie du Mali SA : Projet d’amélioration du secteur de l’électricité au Mali (PASEM) : SOLLICITATION DE MANIFESTATIONS D’INTERET

N° 20/010/PASEM/EDM-SA/ATD/bat/fkb/2020

Sélection de Consultants par les emprunteurs de la Banque Mondiale

SERVICE de consultants

POUR L’ELABORATION DES ETUDES TOPOGRAPHIQUES, DE TRACE ET D’IMPACTS ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL (EIES) AINSI QUE DU PLAN D’ACTION DE REINSTALLATION (PAR) DE LA LIGNE ELECTRIQUE HAUTE TENSION BI-TERNE 225 kV SEGOU – BAMAKO (SAFO) ET D’EXTENSION DES POSTES DE TRANSFORMATION DE SEGOU, SAFO ET DE CONSTRCUTION D’UN POSTE A FANA.

Financement : IDA

Numéro du crédit : IDA 6457-ML

Numéro du don : IDA D496-ML

Numéro d’identification du projet : P166796

Numéro de référence (selon le Plan de Passation des Marchés): ligne CS-REF-09-Services de consultants

Le Gouvernement de la République du Mali a obtenu un financement de l’Association Internationale pour le Développement d’un montant équivalant à US$ 150 millions pour financer le Projet d’Amélioration du Secteur de l’Electricité au Mali (PASEM), et il a l’intention d’utiliser les fonds pour régler les paiements prévus au titre du Service de consultant pour l’élaboration des Etudes topographiques, de trace et d’Impacts Environnemental et Social (EIES) ainsi que du Plan d’Action de Réinstallation (PAR) de la ligne électrique haute tension de la ligne bi-terne 225 kv Ségou – Bamako (Safo) et d’extension des postes de transformation de Ségou, Safo et de construction d’un poste a Fana pour le compte du Projet PASEM /ENERGIE DU MALI SA.

Les services de Consultant pour « l’élaboration des Etudes topographiques, de trace et d’Impacts Environnemental et Social (EIES) ainsi que du Plan d’Action de Réinstallation (PAR) de la ligne électrique haute tension de la ligne bi-terne 225 kv Ségou – Bamako (Safo) et d’extension des postes de transformation de Ségou, Safo et de construction d’un poste a Fana » devront s’étaler sur vingt-huit (28) semaines y compris l’approbation par les services techniques des rapports de l’EIES, du PGES et du PAR.

L’étendue des services de consultants comprennent globalement :

Réalisation des Etudes d’Impacts environnementaux et Social ;

Réalisation des Etude du tracé de la ligne et de l’évaluation de l’impact environnemental et Social :

Levées topographiques ; l’étude du tracé de la ligne 225 kV ; l’étude du site d’un poste 225 kV à Fana à côté de la future centrale solaire ; l’étude d’impact environnemental et social (EIES) de la ligne entre le poste de Ségou et le futur poste de Safo et d’extension des postes de Ségou et de Safo ; le Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) ; le Plan d’action de Réinstallation ; le schéma itinéraire environnemental du Projet.

Réalisation du Plan d’Action de Réinstallation (PAR) ;

Le PASEM invite les firmes de consultants (« Consultants ») admissibles à manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus. Les Consultants intéressés doivent fournir les informations démontrant qu’ils possèdent les qualifications requises et des expériences pertinentes pour l’exécution des Services.

Le Consultant doit être un bureau d’études (firmes de consultants) et prouver, documentation à l’appui, qu’il satisfait aux exigences d’expérience techniques ci-après :

au moins dix (10) ans d’existence légale en matière de conduite d’Etudes d’Impact environnemental et social et de Plans d’Action de Réinstallation dans des projets d’infrastructure (Eau potable, route, énergie, irrigation, etc.);

avoir réalisé et validé au moins trois (03) études d’impacts environnemental et social (EIES) dans le cadre de projets financés par la Banque mondiale ou autres bailleurs ;

avoir réalisé et validé au moins trois (03) Plan d’Action de Réinstallation (PAR) ;

avoir une expérience spécifique de conduite de moins deux (02) études d’impacts environnemental et social (EIES) de projet de construction de ligne électrique haute tension d’au moins 100 km de long et 40 mètres d’emprise ou similaires sur financent Banque mondiale ou autres bailleurs;

avoir une expérience spécifique de conduite de moins deux (02) Plans d’Action de Réinstallation de projet de construction de ligne électrique haute tension d’au moins 100 km et 40 mètres d’emprise ou similaires sur financent Banque mondiale ou autres bailleurs.

Ces expériences doivent être attestées, soit par une attestation de bonne exécution, soit par un procès-verbal de réception accompagnée des copies des pages de garde et de signature du contrat correspondant émanant d’organisme public, para public ou international.

Il est porté à l’attention des Consultants que les dispositions du paragraphe 3.14 et 3.17 du « Règlement de Passation des Marchés applicable aux Emprunteurs dans le cadre de financement de projets d’investissement, en date de juillet 2016 révisé en Novembre 2017 et Août 2018 (le Règlement de Passation des Marchés), relatives aux règles de la Banque Mondiale en matière de conflit d’intérêts sont applicables.

Les Consultants peuvent s’associer avec d’autres firmes pour renforcer leurs compétences respectives en la forme d’un groupement solidaire ou d’un accord de sous-traitant.

Un Consultant sera sélectionné selon la méthode de sélection fondée sur la qualité et le coût (SFQC) telle que décrite dans le nouveau Règlement de Passation des Marchés. Les Consultants donneront des renseignements sur leur expérience et leur qualification en rapport avec la mission.

Les Consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l’adresse ci-dessous et aux heures suivantes de 8 heures à 16 heures du lundi au jeudi et de 08 heures à 12 h 30 le vendredi.

Les termes de références seront mis à la disposition des consultants à leur demande.

Les manifestations d’intérêt écrites doivent être déposées à l’adresse ci-dessous, par courrier, et par courrier électronique (en fichier non modifiable) au plus tard le Vendredi 10 Avril 2021 à 10 h 00 mn locales.

Adresse :

PROJET D’AMELIORATION DU SECTEUR DE L’ELECTRICITE AU MALI (PASEM)

Siège Coordination du PASEM/EDM-SA

Badalabougou Rue 23 Porte NC, BPE : 69 Bamako MALI

Tél (00 223) 66 74 69 60 / 66 78 30 48 / 66 75 52 01

E-mail: [email protected] et [email protected]

Les réponses à la manifestation d’intérêt envoyées par courrier électronique doivent nous parvenir sous une forme non modifiable. Pour les documents protégés par un mot de passe, le code d’accès doit être envoyé seulement à l’adresse email de la Coordinatrice du PASEM: [email protected] à la date et à l’heure d’ouverture des offres indiquées dans le présent SMI. Les dossiers, de taille supérieure à 6 Mo, pourront être envoyés par un service de téléchargement libre sur internet.

Bamako le 22 mars 2021

La Coordinatrice

Alimata Traoré DIABATE

