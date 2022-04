– Selon une note publié sur la page officielle Facebook de la représentation diplomatique américaine, l’attaque pourrait survenir ce week-end

L’ambassade des États-Unis au Mali a alerté, vendredi, ses ressortissants contre une éventuelle « attaque terroriste » qui pourrait survenir ce week-end visant des lieux fréquentés par les Occidentaux.

Dans une note publié sur sa page officielle Facebook, la représentation diplomatique des États-Unis a informé les citoyens américains « qu’une attaque terroriste à Bamako pourrait être planifiée ce week-end de vacances, visant des lieux fréquentés par les Occidentaux, y compris les ambassades, les hôtels et les restaurants ».

L’ambassade des États-Unis à Bamako, a appelé en ce sens, les citoyens américains à faire preuve de vigilance pendant leur séjour au Mali, notamment dans les endroits fréquentés par les touristes et les Occidentaux.

Depuis l’attaque kamikaze contre les camps des forces armées maliennes à Sévaré, Bapho et Niono ayant fait 6 morts et 20 blessés, le ministère de la Sécurité et de la Protection civile a émis plusieurs messages, qui ont été partagés sur les réseaux sociaux, et dans lesquels il intime aux services de sécurité de renforcer la sécurité au niveau des points stratégiques de Bamako.

Le 20 novembre 2015, une attaque terroriste contre l’hôtel Radisson Blu de Bamako, revendiquée par « Al-Mourabitoun », groupe extrémiste affilié à Al-Qaida au Maghreb Islamique (Aqmi), avait fait 27 morts parmi les clients étrangers et trois parmi les assaillants.

Depuis 2012, le Mali est confronté à une crise sécuritaire alimentée de revendications séparatistes et d’attaques terroristes, notamment dans le nord, le centre et le sud du pays.

Source: https://www.aa.com.tr/fr

