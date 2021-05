SEM Bah N’DAW, Président de la transition, Chef de l’État a accordé ce lundi 24 mai une audience à SEM Hassan NACIRI, Ambassadeur de Sa Majesté le Roi du Maroc au Mali.

Au cours de cette audience, et sur Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Que Dieu L’Assiste, M. l’Ambassadeur a remis officiellement au Chef de l’État malien les copies des manuscrits du Savant émérite malien Ahmed BABA de Tombouctou (1556-1627).

Enregistrées sur deux CD et plusieurs microfilms, les documents en question proviennent de plusieurs structures spécialisées du Royaume.

La remise de ces copies, d’une valeur historique inestimable, intervient à l’occasion de la journée de l’Afrique que le monde célèbre le 25 courant, et aussi dans le cadre de la thématique retenue par l’Union Africaine pour l’année 2021 : « Art, culture et patrimoine : un levier pour construire l’Afrique que nous voulons » qui met l’accent notamment sur le rôle de la culture et du patrimoine africain dans la constitution d’une identité et d’une économie propres à l’Afrique.

Nul doute que ces documents contribueront à l’essor et l’épanouissement du Centre qui porte le nom de l’illustre et historique personnage dans la ville de Tombouctou.

À cette occasion, M. Hassan NACIRI, Ambassadeur de Sa Majesté le Roi au Mali organisera,eà la Résidence, un déjeuner en l’honneur de plusieurs personnalités maliennes ponctué par des interventions à l’effet de magnifier la portée et la symbolique du geste posé qui participe de la promotion de la culture africaine et des relations du Royaume avec le Mali et l’ensemble des pays du Sahel.

Bamako, le 24 mai 2021

Commentaires via Facebook :