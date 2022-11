Le représentant du ministre délégué auprès du ministre de la santé et du développement social, chargé de l’action humanitaire, de la solidarité, des réfugiés et des déplacés, Aliou Tamboura, a présidé, le 02 novembre 2022, à l’hôtel Millenium, la cérémonie de présentation du plan d’urgence de réponse à la crise alimentaire au Mali. Au cours de cette cérémonie, il s’agissait pour la Croix-Rouge Malienne, la Fédération Internationale des sociétés nationales de la Croix-Rouge (IFRC) et le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) de lancer un appel aux donateurs afin de financer leur plan commun de réponse à la crise, qui s’élève à 5,2 milliards de FCFA, et qui vise à fournir une assistance alimentaire d’urgence à 350 000 personnes dans les régions de Koulikoro, Ségou et des localités autour de Bamako.

Dans son allocution, le représentant du ministre délégué auprès du ministre de la santé et du développement social, chargé de l’action humanitaire, de la solidarité, des réfugiés et des déplacés, a salué le CICR, la FICR, les PNS et la Croix-Rouge Malienne pour leur engagement à participer significativement à la mise en œuvre du Plan de Soutien du gouvernement aux populations vulnérables. Il a reconnu que la situation humanitaire reste précaire même s’ils ont, avec l’appui de la communauté internationale, contribué à la réponse au plan de soudure au niveau national et aux besoins vitaux des populations isolées de plusieurs localités. M. Tamboura a souligné que ce plan d’urgence qui requiert un financement de 8 millions de Franc suisse et qui intègre les activités de sociétés nationales participantes présentes au Mali vise à soutenir 350 000 personnes dans les régions de Kayes, Mopti, Tombouctou, Gao, Kidal et du district de Bamako. Il a rappelé que ces dernières années, les besoins humanitaires au Mali n’ont cessé de s’accroître du fait des conséquences liées à la dégradation de la situation humanitaire consécutive à l’insécurité et à plusieurs autres facteurs qui contribuent à la dégradation de la situation. Le représentant du ministre a confirmé que les nouvelles orientations stratégiques 2021-2025 de la Croix-Rouge Malienne sont en droite ligne avec le programme de développement de l’Etat dans plusieurs domaines, notamment la sécurité alimentaire et les moyens d’existence qui demeurent une priorité stratégique pour eux.

Pour sa part, la Présidente de la Croix-Rouge Malienne, Assitan Coulibaly, a rappelé qu’à l’instar de nombreux pays du sahel, le Mali fait face actuellement à une crise alimentaire intensifiée par de multiples crises d’ordre sécuritaire, socio-politique, économique, environnemental et sanitaire. En tant qu’auxiliaire du gouvernement dans l’humanitaire, dit-elle, la Croix-Rouge malienne s’est évertuée, avec l’appui de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et d’autres partenaires du Mouvement, à apporter une réponse à la crise alimentaire afin d’alléger les souffrances des populations affectées.

De son côté, le Chef de la délégation de la Fédération Internationale des sociétés nationales de la Croix-Rouge (IFRC), M. Thiery Balloy, a invité le gouvernement et les bailleurs de fonds à fournir des efforts supplémentaires au plan de réponse à la crise alimentaire qui frappe le Mali et certains pays du sahel. « En s’engageant à soutenir le plan de réponse de la Croix-Rouge malienne à la crise alimentaire qui affecte des millions de personnes au Mali et au sahel, vous avez une occasion de contribuer à sauver des vies et de prouver que les populations maliennes ne sont pas oubliées, dans ce contexte d’instabilité mondiale et des défis humanitaires et de développement croissants », a-t-il lancé à l’endroit des bonnes volontés.

Le plan d’urgence a été présenté par Sidy Touré qui a fait savoir qu’il sera mis en œuvre durant 15 mois (octobre 2022-decembre 2023).

Moussa Samba Diallo

