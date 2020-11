Coopération bilatérale MALI-France : Plusieurs conventions d’une valeur de 93 milliards signées

Ces conventions vont permettre de financer plusieurs projets à savoir le projet de la Boucle haute tension nord de Bamako, le projet d’adduction d’eau potable dans plusieurs villes secondaires, le projet pour l’autonomisation des femmes et le dividende démographique, les projets de filets sociaux portés par Jigisèmè Jiri.

À l’occasion de la visite du ministre français de l’Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, dans notre pays, la salle de presse de la Primature a accueilli lundi 26 octobre la signature de cinq importantes conventions entre le Mali et la France, pour un montant estimé à plus de 93 milliards de Fcfa.

Selon la cellule de communication de la Primature, la première convention porte sur une ligne de crédit en faveur de la Banque nationale de développement agricole (BNDA) sous la forme d’un prêt de 26,4 Mds de Fcfa assorti d’une subvention de 1,5 milliard de Fcfa.

La seconde porte sur un prêt de 36,3 Md de Fcfa rétrocédé à EDM.SA pour le financement de la Boucle haute tension nord de Bamako. La troisième porte sur un prêt de 19,8 Mds de Fcfa rétrocédé à la Société malienne de gestion de l’eau potable (SOMAGEP) pour le financement de l’adduction d’eau potable dans plusieurs villes secondaires.

La quatrième porte sur une subvention de 6,6 Mds de Fcfa en faveur du Projet pour l’autonomisation des femmes et le dividende démographique. La dernière, portant sur une subvention de 6,6 milliards de Fcfa, va financer des projets de filets sociaux portés par Jigisèmè Jiri.

Côté français, toutes les conventions ont été signées par Jean-Yves Le Drian et le directeur général de l’AFP. Les signataires, côté malien, ont été respectivement le Directeur général de la BNDA, le ministre de l’Economie et des Finances M. Alousséni Sanou et le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, M. Zeïni Moulaye.

Fatoumata Sanogo

