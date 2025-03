By

Le Ministre de la Sécurité et de la Protection Civile, le Général de Division Daoud Aly MOHAMMEDINE, a accordé, ce jeudi 20 mars 2025, une audience à Son Excellence Monsieur Driss ISBAYENE, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire du Royaume du Maroc au Mali.

Entre le Mali et le Maroc, la coopération est séculaire et porte sur plusieurs domaines de la vie des deux Nations. Aussi, les autorités de ces deux pays multiplient-elles les contacts pour explorer l’immense potentiel du champ de leur coopération.

C’est dans le cadre de ces contacts périodiques que le Ministre de la Sécurité et de la Protection Civile a ouvert ses portes ce matin au diplomate marocain. Lequel, dans ses propos liminaires, a exprimé sa gratitude envers le Ministre pour sa grande disponibilité. SEM Driss ISBAYENE a notamment relevé l’excellence de la coopération entre le Royaume du Maroc et la République du Mali. Le diplomate marocain a aussi souligné l’importance des accords bilatéraux qui lient nos deux pays, toute chose qui renforce le partenariat gagnant-gagnant entre les secteurs publics et privés de nos deux nations.

Il faut rappeler que le Royaume du Maroc accompagne le Mali dans divers domaines stratégiques que sont, entre autres, la formation des Imams, la santé, l’agriculture et les services. Par ailleurs, le Maroc ouvre ses ports aux trois pays de l’Alliance des États du Sahel (AES) ainsi qu’au Tchad, pays sans littoral, facilitant ainsi les échanges économiques et le développement régional.

De son côté, le Ministre Daoud Aly MOHAMMEDINE a vivement remercié SEM Driss ISBAYENE pour l’accompagnement constant de Sa Majesté le Roi du Maroc et, à travers lui, de l’ensemble du Royaume. En outre, le Ministre de la Sécurité et de la Protection Civile a mis en exergue l’importance de cette coopération qui, au fil des ans, a consolidé les liens de fraternité et d’amitié entre les deux peuples.

Le Ministre a également salué l’initiative de l’ouverture future des ports marocains aux pays de l’AES et au Tchad, ce qui favorisera le développement économique et commercial de la région.

Enfin, il a réaffirmé son engagement à renforcer la coopération entre les deux pays, notamment dans le cadre du renforcement des capacités des forces de défense et de sécurité.

Par Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile

