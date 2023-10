Le Secrétaire général du Ministère de l’Industrie et du Commerce, Adama Yoro Sidibé, a présidé le jeudi 12 octobre 2023 au Grand hôtel de Bamako l’ouverture des travaux de l’atelier national de restitution de l’étude diagnostique des Systèmes Financiers Décentralisés partenaires du Projet Inclusif pour la digitalisation de leurs produits et services financiers et non financiers. Il avait à ses côtés le président de l’Association professionnelle des systèmes financiers décentralisés du Mali (APSFD-Mali) ainsi que les partenaires techniques et financiers.

Les membres de la commission de digitalisation des SFD partenaires du Projet INCLUSIF étaient réunis ce jour pour examen et validation du rapport de l’étude diagnostique des Systèmes financiers décentralisés partenaires du Projet Inclusif pour la digitalisation de leurs produits et services financiers et non financiers. Ces résultats sont le fruit de plusieurs années de réflexions et d’échanges entre l’APSFD –Mali et le Projet INCLUSIF, a fait savoir le président de l’association professionnelle des systèmes financiers décentralisés du Mali, Modibo Coulibaly au cours de la cérémonie inaugurale.

Selon lui, ces résultats, devraient permettre aux SFD de mieux aborder leurs transformations digitales à travers des plans d’actions spécifiques pour offrir des produits et services financiers et non financiers digitaux à ses membres et clients.

Quant au S-G du Ministère de l’Industrie et du Commerce, Adama Yoro Sidibé, il a d’abord rappelé le contexte dans lequel l’étude a été commanditée, c’est à dire qu’elle vient réduire les points d’exclusion, pallier les contraintes et difficultés des bénéficiaires notamment les contraintes rencontrées en milieu rural. Pour se faire, elle a évalué de manière quantitativement et qualitativement, les opportunités de développement et de promotion durable des services financiers numériques sur les segments ruraux et particulièrement ceux du secteur agrosylvopastoral et halieutiques. Elle s’est articulée autour de 12 SFD partenaires du Projet INCLUSIF, et elle a visé au moyen de la digitalisation, à l’amélioration des services financiers numériques que les SFD fournissent à leurs membres, à la réduction de leurs coûts opérationnels, à l’obtention davantage de lignes de financement, à l’augmentation de leurs chiffres d’affaires et au renforcement de la conformité des rapports périodiques réglementaires.

Soulignons que, le projet Inclusif a pour objectif d’accroître l’inclusion financière de 440.000 petits producteurs et petites et moyennes entreprises (PME) agro-alimentaires dans les régions de Koulikoro, Sikasso, Kayes, Ségou et Mopti sur une période de 6ans. Et pour atteindre ces résultats, le projet Inclusif s’appuie sur une théorie du changement en tenant compte du faible accès des ruraux et des agro-PME au financement, un goulot d’étranglement qui compromet le développement économique des segments ruraux productifs. D’où cet élan, de moderniser l’offre des produits et services financiers par des investissements conséquents dans la conception et la promotion de solutions innovantes parmi lesquelles le projet de digitalisation avec la présente étude. Qui vise à élargir l’utilisation de services financiers numériques pour accroître davantage l’inclusion financière notamment en milieu rural. Il s’inscrit en cohérence avec la Stratégie Nationale d’Inclusion Financière et son plan d’actions 2022-2026 du Mali notamment à son Axe 3 relatif à la promotion de la finance digitale.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

