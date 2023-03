Mali. Dix (10) permis de recherche pétrolière en cours d’approbation

L’Office national de recherche pétrolière (ONRP) a tenu, ce jeudi 30 mars 2023, la 3e édition de son Conseil d’administration. La cérémonie d’ouverture du conseil, au Grand hôtel de Bamako, était présidée par Sounssourou Dembélé, secrétaire général du ministère chargé des Mines et de l’Energie.

De 1,5 milliards FCFA en 2022 à 1,9 milliards FCFA en 2023, le budget annuel de l’ONRP a connu une augmentation de 20,43% cette année. « Ce budget servira à la réalisation des objectifs spécifiques », a indiqué Sounssourou Dembélé, à l’ouverture du conseil d’administration. Il s’agit a-t-il expliqué de : dynamiser et intensifier la recherche pétrolière et l’hydrogène ; assurer la bonne gouvernance dans le secteur ; et renforcer les capacités humaines et matérielles de l’Office.

Dans son discours le secrétaire général a aussi rappelé certaines réalisations du précédent exercice budgétaire. Il s’agit, a-t-il cité de : la réalisation de mission d’exploration pétrolière dans le cadre de la promotion de recherche pétrolière durant un mois dans la Région de Kita à Sirakoro; la participation aux conférences et séminaires d’exposition dans le cadre de la promotion de la recherche pétrolière à l’échelle nationale et internationale; le suivi/contrôle des sociétés pétrolières, notamment HYDROMA et SIPEX.

« Le secteur pétrolier et gazier du Mali est en pleine redynamisation », a déclaré à la presse Badra Aliou Koné, le Directeur général de l’ONRP. A titre d’exemple, fin décembre 2021, le Code pétrolier du Mali a été révisé. Selon le directeur général, cela a donné confiance aux investisseurs. « Aujourd’hui une dizaine de contrats de recherche pétrolière sont en cours d’approbation », a révélé le DG de l’ONRP. Qui précise qu’il s’agit de contrats portés uniquement par des nationaux. En plus du pétrole, Badra Aliou Koné informe que l’exploitation de l’hydrogène pur à 98% est en gestation.

Mamadou TOGOLA/maliweb.net

