Cérémonie de clôture de la 19ème édition de la semaine nationale de la sécurité routière : La somatra honore Ségou.

La cérémonie de clôture de la 19ème édition de la semaine nationale de la sécurité routière dont le thème était : «la sécurisation du transport public de voyageurs », s’est tenue le samedi 9 septembre 2023 dans la cour du ministère des transports et des infrastructures sous la présidence de madame le ministre des transports et des infrastructures, madame Dembélé Madina Sissoko.

Après une semaine d’intenses activités de formation et de sensibilisation des chauffeurs et transporteurs routiers de voyageurs avec toile de fonds la réduction des accidents. L’édition 2023 de la semaine nationale de la sécurité routière s’est terminée avec un bilan jugé positif par les initiateurs. Ils diront qu’ils ont pu aller dans 110 gares routières aussi bien à Bamako qu’à l’intérieur du pays pour procéder à la sensibilisation des chauffeurs, des propriétaires de cars donc des gérants de compagnies de transport. Des associations de sécurité routière donc des jeunes ont été déployées pour sensibiliser tous les usagers de la route. Des missions de contrôle routier étaient également sur le terrain. Cette cérémonie de clôture de la 19ème édition de la semaine nationale sécurité routière a été mise à contribution pour reconnaitre les efforts de sécurité de certaines compagnies de transport des personnes. Les compagnies de transports qui se sont classées parmi les trois premières sont respectivement la compagnie malienne des transports (CMT), la Somatra et Bani transports. Dans son allocution de clôture madame le ministre des transports et des infrastructures Dembélé Madina Sissoko dira que l’initiative vise à créer une saine émulation dans le secteur du transport voyageur « l’investissement dans la sécurité a pour objectif de prévenir les accidents de la circulation routière qui sont inconstablement couteux. La distinction a en revanche une valeur morale, incommensurable. Elle indique le respect et la considération que vous avez pour la personne morale. Il vous appartient dorénavant de tirer vers le haut d’autres compagnies de transport et de résister à celles qui seraient tenté de vous entrainer vers le bas. L’objectif de la semaine de sécurité routière faudrait-il le rappeler est de sensibiliser, d’inciter à une saine émulation et à l’excellence.

Pour ce qui nous concerne nous ségoviens, c’est surtout le mérite de la somatra. La somatra qui est société de transports qui a plus de quarante ans d’expériences et qui est arrivée à se maintenir malgré les nombreuses concurrences. La somatra c’est la ponctualité, c’est les nouveaux cars et surtout le respect et le savoir-faire du personnel. En bons observateurs cela n’est point une surprise par le sérieux que cette société imprime à tout ce qu’elle fait. Il est reconnu que la somatra n’engage que des chauffeurs professionnels bien formés dont le souci premier est la sauvegarde de la vie humaine c’est-à-dire la vie des passagers. Selon la directrice de la somatra madame Koumaré Mariam Simaga dite Gakou tous les chauffeurs de la somatra doivent avoir ceci en tête « on peut avoir mille véhicules mais on ne peut avoir l’être humain dont la vie est sacrée ». Elle ajoutera que le transport n’est pas une course de vitesse et qu’il faut veiller surtout à la formation des chauffeurs qui subissent toujours des tests avant toute embauche. Par ailleurs il faut veiller sur l’entretien des véhicules pour savoir que tout marche bien techniquement et mécaniquement.

Abdoulaye YERELE

Commentaires via Facebook :