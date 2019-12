Le mercredi 18 décembre dernier, la bibliothèque de la Faculté de Droit Public (FDPU) a abrité la cérémonie de remise de 143 ouvrages juridiques ; 20 recueils des arrêts, avis et autres décisions de cour constitutionnelle par la Fondation Max Planck. C’était en présence du Doyen de ladite faculté, le Professeur Agrégé en droit Bakary CAMARA, des membres de son administration, de la délégation de la Fondation Max Planck, ainsi que des étudiants.

Au nom de M. Moussa DJIRÉ, Recteur de l’Université des Sciences Juridiques et Politiques de Bamako (USJPB) empêché pour raison des travaux de la Session Ordinaire du Conseil de l’Université et dont il était censé présider la cérémonie, le Doyen Bakary CAMARA, a témoigné que c’est un réel plaisir pour lui de présider cette cérémonie de remise de livres par la Fondation Max Planck a l’USJPB.

À l’en croire, cette cérémonie qui a eu lieu grâce à la générosité d’une institution Allemande, s’inscrit en droite ligne de la volonté de la Coopération Allemande en faveur du Mali. ‘’L’obtention de ses livres va contribuer à booster l’enseignement et la recherche scientifique au sein de notre Université et au niveau de l’ensemble des institutions d’enseignent supérieur du Mali, tout en comblant un réel besoin de l’Université et du monde scientifique malien’’, a-t-il affirmé. Et d’ajouter que cet acte s’ajoute au don effectué par l’Allemagne dans le cadre du Centre d’excellence pour la Gouvernance locale en Afrique (CEGLA) à travers le Master Décentralisation et Gouvernance Locale logé à la Faculté de Droit Public (FDPU). Il s’agit en effet, d’un don de la coopération interuniversitaire allemande (DAAD). Après avoir exhorté les étudiants à plus de courage et d’abnégation dans les études et la recherche, il a rassuré la délégation de la Fondation Max Planck, le représentant de l’ambassade ainsi que celui du Ministère des Affaires étrangères de l’Allemagne, qu’un usage judicieux sera fait des ouvrages mis à la disposition de la bibliothèque de la faculté de Droit Public.

Au nom de la Fondation Max Planck pour la paix internationale, Dr. Kathrin Maria Scherr, Directrice de projet Afrique Subsaharienne a évoqué que c’est un honneur pour elle de remettre à la Faculté de Droit Public de l’Université des Sciences Juridiques et Politiques de Bamako les cent quarante-trois ouvrages juridiques. Selon elle, cette donation de la Fondation sous financement du Ministère fédéral des affaires étrangères allemand, est composée d’ouvrages de droit destinés à l’usage des étudiants de l’université afin de faciliter l’accès aux ressources documentaires nécessaires à la poursuite de leurs études. Elle a affirmé que la Fondation Max Planck est convaincue du rôle fondamental de l’éducation dans le renforcement de l’état de droit et le respect des droits humains, raison pour laquelle elle a décidé de participer à la consolidation du fond documentaire de la bibliothèque de la faculté de droit public.

À signaler qu’une visite guidée de la bibliothèque, de la salle des doctorants ainsi que du laboratoire a marqué la fin de la cérémonie.

Dognoume DIARRA

