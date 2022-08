La salle de réunion du cabinet du MEN a servi de cadre à une cérémonie de remise d’attestations aux premiers nationaux issus des académies de Bamako, pour la plupart, de Kalabankoro et de Tombouctou.

Ils sont au nombre de dix à être reçus ce mardi 23 Août 2022, par la Ministre de l’Education Nationale. Les lauréats, tout sourire, étaient accompagnés de leurs parents et de leurs encadreurs au département. Après les différentes communications, la Cheffe du département a procédé à la remise officielle d’attestations aux nouveaux bacheliers. Madame Sidibé Dédéou Ousmane a félicité les apprenants et leurs parents pour le travail abattu. Elle a demandé aux jeunes d’être les ambassadeurs et ambassadrices du Mali durant leur cursus. Les parents et responsables d’établissements présents ont salué et félicité la Ministre et l’ensemble de son département pour la bonne organisation des examens de fin d’année. Une photo de famille a mis fin à cette belle partie d’échange et de partage dans l’enceinte du ministère de l’éducation nationale.

CELLULE DE COM-MEN

