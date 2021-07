Préavis de grève des enseignants : Les syndicats menacent, les autorités rassurent

Les pédagogues tiennent au fameux article 39 comme à la prunelle de leurs yeux et restent vent debout. Pourtant, les pouvoirs publics ont précisé qu’ils n’ont nullement l’intention d’abroger cette disposition législative

Le ministre du Travail, de la Fonction publique et du Dialogue social, Mme Diawara Aoua Paul Diallo, a rencontré le jeudi 22 juillet 2021 les leaders des syndicats de l’éducation signataires du protocole d’accord du 15 octobre 2016.

Les discussions ont porté sur la rétention des notes et le boycott des examens scolaires de fin d’année déclenchés depuis le 1er juillet après l’adoption par le conseil des ministres du 30 juin dernier, de la loi portant grille indiciaire unifiée des militaires, des personnels relevant des statuts des fonctionnaires de l’état, des collectivités territoriales et des statuts autonomes. Le 16 juillet, le président de la Transition et le Premier ministre ont signé une ordonnance relative à cette loi.

Selon les syndicats de l’éducation, la loi portant grille indiciaire unifiée remet en cause les acquis de l’article 39 de la loi n° 2018-007 du 16 janvier 2018 portant statut du personnel des enseignements secondaire, fondamental et de l’éducation préscolaire et spéciale. Autrement dit, elle l’abroge purement et simplement.

La partie gouvernementale a exposé aux enseignants de la Synergie sa vision de l’amélioration des conditions de vie et de travail de tous les fonctionnaires dans l’équité. Elle leur a également exposé un tableau comparatif des indices de l’application de la grille unifiée par rapport à la grille des enseignants. Il ressort des analyses qu’avec l’application de la grille unifiée, la quasi-totalité des enseignants des catégories B et C bénéficieraient d’une majoration à l’exception des enseignants des classes 1ère et exceptionnelle de la classe A.

À ce propos, le gouvernement a proposé des alternatives afin que ces deux catégories d’enseignants ne puissent pas perdre des points. La première alternative est de faire avancer la 1ère classe et la classe exceptionnelle de la catégorie A des enseignants à un échelon immédiatement supérieur pour compenser la perte d’indice due à l’uniformisation.

La seconde alternative est de renégocier une prime spéciale pour compenser les pertes de points d’indice dues à l’uniformisation des salaires.

