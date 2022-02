La préservation du fleuve Niger, les conclusions de la 26ème Conférence des Parties (COP 26) à Glasgow et les causes de la désertification du Sahel sont les thèmes abordés au cours d’une conférence-débat. C’était le vendredi 28 janvier dernier, à l’Institut Africain de Management (IAM).

Initié par Impact Hub Bamako, chargé de la mise en œuvre du projet ROAD2COP (en route pour la COP), la conférence-débat était présidée par le représentant du ministre de l’Environnement et du Développement durable, en présence de la chargée de coopération de l’Ambassade du Royaume-Uni, partenaire du projet ROAD2COP.

Principale source d’approvisionnement de Bamako en eau potable, le fleuve Niger, a exposé Amadou Touré, conseiller technique au ministère de l’Environnement, est menacé par l’érosion, la pollution, l’ensablement et des activités d’exploitations minières. Pour Amadou Touré, la survie du fleuve passe nécessairement par la sensibilisation notamment des jeunes. Le conseiller technique a exhorté les responsables de l’IAM à inscrire dans les programmes universitaires des modules de sensibilisation au respect de l’environnement et à la préservation du fleuve Niger.

« La géographie enclavée du Mali rend vulnérable le pays à la crise climatique », a indiqué Erick Agbogbé, directeur associé de l’Impact Hub Bamako. Devant les étudiants, le conférencier a décrit les méfaits du changement sur la région du Sahel et son corollaire de conflits intercommunautaires. « Les solutions économiques, technologiques et les règlements politiques ne suffisent plus », a déclaré Erick Agbogbé. Pour lui, il faut l’implication des jeunes dans les prises de décisions et les conférences sur le climat.

Le projet ROAD2COP veut permettre aux jeunes de mieux comprendre la crise climatique, les conventions cadre de l’ONU sur les changements climatiques. Des sessions d’éducation informative sur l’environnement, le renforcement des capacités des jeunes filles pour développer une application mobile pouvant potentiellement résoudre les problèmes environnementaux sont organisées par le ROAP2COP. Le but étant de mettre en place des modèles de sociétés plus durables.

