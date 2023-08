Ils semaient la pagaille dans les parkings de motos. La chance a fini par les abandonner

Le commissariat de police de Koulouba, dirigé par le commissaire divisionnaire, Santigui Kamissoko, a mis le grappin, la semaine dernière sur un duo de voleurs de motos qui avaient toujours dans leurs viseurs les parkings de motos. Il s’agit de FK, et YS, tous deux relativement jeunes, sont domiciliés à Dialakorodji.

Les deux mordus de motos sévissaient depuis un bon moment dans les alentours du Parc et du Jardin zoologique, à Koulouba.

Si l’on en croit nos sources, ce sont des délinquants notoires qui ont incontestablement un penchant fort pour les moteurs à deux roues. Selon les mêmes sources, ce duo avait un mode opératoire des plus classiques. Dans la pratique, il agissait ensuite les rôles évolués à chacun d’eux.

En bande bien organisée, l’un se chargeait de distraire le gérant et l’autre de sortir l’engin du parking et disparaissait avec. Ainsi, ils se présentaient au parking comme tout client ordinaire pour garer leur engin contre un ticket de sortie, qu’ils n’hésitaient pas à dissimuler pour ensuite signaler l’avoir perdu. Mais avant cela, l’un d’eux se chargeait d’identifier l’engin à voler dans le parking. C’était toujours une moto neuve ou en bon état.

Une fois cela fait, ce dernier se présentait au gérant pour retirer la moto ciblée en signalant avoir perdu le ticket de sortie. Dans la foulée, le second est revenu retirer leur moto garée en occupant. Une fois la main sur le butin, ils n’avaient le moindre problème pour l’écouler sur le marché noir.

Puis, ils préparent une autre opération. Le pauvre gérant du parking se retrouvait avec une moto à rembourser.

Ils étaient tellement rodés que cette façon de faire était quotidien. Chaque jour appartient au voleur, mais un jour est pour le propriétaire, dit-on. Les deux bandits sont tombés dans les mailles des filets des hommes du commissaire divisionnaire Santigui Kamissoko. Depuis, ils croupissent entre les quatre murs d’un cachot, le temps de comparaître devant des juges pour vol de motos.

Pour qu’il en soit ainsi, il a fallu la plainte du gérant du parking après un énième acte de ces déchets sociaux. Et c’est cette attitude de collaboration de la victime qui a été déterminante dans l’interpellation de ces brigands qui troublaient la gestion des gérants de parking. Selon nos sources, la fin de règne de ce duo fait suite à la multiplication des plaintes déposées à la police à son rencontre.

Cela était également consécutif au nombre, de plus en plus élevé, d’actes qu’ils posaient dans différents parkings du Musée, du Parc national et du Jardin zoologique. Dans ces lieux, au cours de ces derniers mois, le duo avait accentué ses agissements. Le cas le plus illustratif a été celui du gérant du parking du Musée, où ce dernier a constaté le vol d’une moto Djakarta qu’il a dû rembourser à 225.000 Fcfa au propriétaire.

Curieusement, c’était la deuxième fois qu’il remboursait un engin volé dans son parking. C’est ainsi qu’à la suite, il a porté l’affaire à la police. Mais avant, la chance avait abandonné nos voleurs, lors d’une opération qui a échoué. Le duo avait été surpris dans le parking dans une mauvaise posture avant d’être neutralisé par le voisinage du gérant. Cela a coïncidé avec le passage d’une équipe de la BR en ronde journalière.

Sur place, les éléments les conduiront illico dans leurs locaux pour y être entendus. Interrogés, ils ont vite reconnu les faits reprochés à eux. Il ne pouvait en être autrement, vu qu’ils avaient été pris la main dans le sac. Ces preuves ont été suffisantes pour les limiers de renvoyer leur dossier devant le parquet du Tribunal de grande instance de la Commune III de Bamako.

Souaré COULIBALY

