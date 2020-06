Le rappeur Kaaris insulté et caillassé à Cannes, une enquête ouverte

Après une altercation sur la route, Kaaris a été poursuivi jusque sur son yacht par une dizaine de personnes à Cannes. Une enquête est ouverte.

Kaaris se retrouve de nouveau au cœur d’une rixe. Mais cette fois, ce n’est pas une altercation avec son meilleur ennemi, le rappeur Booba. Tout le monde se souvient de cette énorme bagarre en plein aéroport d’Orly et qui avait valu aux deux rivaux des sanctions pénales. Mais c’est à Cannes, où Kaaris a passé le week-end, que des incidents ont eu lieu, comme l’a rapporté le quotidien Nice-Matin.

Les insultes fusent

Le rappeur, a en effet été pris à partie par un groupe de jeunes alors qu’il quittait le port de plaisance à bord d’un yacht. “Caillassez-moi ce b… de m…“, peut-on entendre. Des projectiles sont lancés sur le bateau et les insultes fusent comme le montrent plusieurs vidéos diffusées sur les réseaux sociaux. La grosse berline de Kaaris restée sur le quai a également été endommagée lors de cette bagarre : rayures, carrosserie enfoncée… Mais pourquoi cette flambée de violence ?

La police enquête

Tout aurait commencé dimanche après-midi. Kaaris et sa garde rapprochée, à bord de puissantes cylindrées, roulent sur une voie express aux abords de Cannes. Ce convoi aurait alors refusé une priorité à un livreur en scooter. Les circonstances de l’infraction ne sont pas encore à ce jour précisées. La bande à Kaaris et ce livreur auraient alors eu une altercation. Plusieurs personnes auraient été témoins de ces actes de violence. Certains auraient alors reconnu le rappeur et auraient décidé de s’en prendre à lui. Le livreur, un homme de 38 ans, a été blessé et a porté plainte avec (…)

