L’Agence nationale pour l’Emploi (ANPE) a tenu, mardi, dans ses locaux la 48e session ordinaire couplée à la 29e session extraordinaire de son Conseil d’administration. C’était sous l’égide du vice-président de son Conseil d’Administration, Issa Bengaly. Lequel avait à ses côtés, le directeur général de l’ANPE, Ibrahim Ag Nock.

La 48e session ordinaire du Conseil d’administration de l’Agence nationale pour l’Emploi (ANPE) est consacrée à l’examen du bilan de réalisation des activités programmées au titre de l’exercice écoulé. Il s’agit du rapport d’activités et du rapport financier 2023 ainsi que du rapport du commissaire aux comptes sur la certification des états financiers au titre de l’exercice 2023. Le rapport soumis à l’appréciation des administrateurs est élaboré sur la base du programme d’activités 2023 adopté par la direction générale de l’ANPE.

Ainsi, à la date du 31 décembre 2023, la mise en œuvre du Plan de travail annuel a donné un taux d’exécution global de 86% contre une réalisation de 75,4 % en 2022, a annoncé Issa Bengaly, vice-président du Conseil d’Administration de l’ANPE. Il a affirmé que les activités exécutées sont en corrélation avec le Plan stratégique de développement (vision 2021-2025) qui prend en compte l’ensemble des usagers/clients de toutes les couches sociales en quête d’emploi à travers les différents axes programmatiques.

A l’en croire, toutes les activités sont liées à la promotion de l’auto-emploi, à l’intermédiation, à l’emploi rural, à l’emploi féminin et aux diverses actions en faveur des personnes en situation de handicap et cela conformément aux missions assignées à l’ANPE à travers ses textes législatifs. C’est dans ce cadre qu’il a félicité le directeur général, Ibrahim Ag Nock et l’ensemble de travailleurs de l’ANPE pour les sacrifices consentis dans un environnement économique difficile. Issa Bengaly les à exhorter à poursuivre cette dynamique pour la recherche d’idées et d’actions novatrices en faveur de la promotion de l’emploi dans un partenariat public-privé performant.

En ce qui concerne la 29e session extraordinaire du Conseil d’administration, elle est consacrée à la mise en place du nouveau bureau du Conseil d’administration. Ainsi, c’est désormais Papa Bodge Touré du Conseil national du Patronat (CNPM), qui assure la présidence du Conseil d’administration de l’ANPE. La présidence du Conseil d’administration, faut-il le rappeler, alterne entre le Patronat et l’UNTM.

En perspective, l’ANPE s’attellera à la mise en œuvre de la politique nationale de l’emploi conformément à la vision de la ministre de l’Entrepreneuriat national, de l’Emploi et de la Formation professionnelle au titre de l’amélioration de l’écosystème entrepreneurial mais aussi l’accompagnement du secteur privé afin de créer plus d’emploi a déclaré Ibrahim Ag Nock, directeur général de l’ANPE.

Abdrahamane SISSOKO/maliweb.net

