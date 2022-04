Le Projet de Promotion de l’Accès au Financement de l’Entreprenariat et de l’Emploi au Mali est un instrument pour améliorer l’accès des micros, petites et moyennes entreprises (MPME) au financement à travers le mécanisme de Garantie Partielle de Portefeuille (GPP)

L’Unité de Gestion du Projet de Promotion de l’Accès au Financement de l’Entreprenariat et de l’Emploi au Mali (PAFEEM) a organisé du 28 au 29 mars 2022 un atelier de présentation de son mécanisme de Garantie Partielle de Portefeuille (GPP) en vue de son opérationnalisation. La cérémonie d’ouverture a été présidée par la Coordinatrice du PAFEEM, Mme Touré Fatoumata Coulibaly, en présence du Directeur général de FGSP-SA, Moustapha Adrien Sarr.

Cet atelier de deux jours, qui a concerné les Systèmes Financiers Décentralisés (SFD) et les banques, a permis de présenter la GPP, le processus de sélection des Institutions financières (IF) bénéficiaires, les critères de sélection y compris le chronogramme prévisionnel de l’appel à manifestation d’intérêt en vue de l’opérationnalisation de la GPP. Il a permis également de recueillir les éventuelles observations et propositions des institutions financières pour une meilleure prise en charge des préoccupations soulevées. Le mécanisme de Garantie Partielle de Portefeuille (GPP) est un ensemble d’instruments appropriés de partage des risques dans le but d’inciter les banques et les Systèmes financiers décentralisés (SFD) à prêter aux micros, petites et moyennes entreprises (MPME) afin de favoriser leur accès aux crédits tout en limitant le risque de non-remboursement, à travers trois guichets : le guichet MPME ordinaire, le guichet MPME spécial et le guichet Covid-19. À ce titre, le PAFEEM dotera le Fonds de Garantie pour le Secteur Privée (FGSP S.A) de 14 millions de dollars US (environ 7,7 milliards de Fcfa) pour soutenir l’émission de garanties partielles de portefeuille de crédits à des Institutions financières participantes (IFP) afin de garantir un prêt ou une ligne de crédit à 1 000 micros, petites et moyennes entreprises.

Lors de la cérémonie d’ouverture de l’atelier, la Coordinatrice du PAFEEM a salué le choix de FGSP-SA pour gérer le fonds GPP. Mme Touré Fatoumata COULIBALY a assuré de la disponibilité de l’unité de gestion du projet à accompagner le FGSP-SA dans la mise en œuvre du mécanisme de garantie GPP. Cela, en vue de l’atteinte des objectifs globaux que sont l’amélioration de l’accès au financement des MPME et le renforcement des capacités financières, techniques et opérationnelles du FGSP-SA, gage de sa pérennité.

Moustapha Adrien Sarr a précisé que la GPP présente deux avantages essentiels, à savoir le développement du portefeuille des entreprises en toute sécurité et la réduction des délais de traitement des dossiers.

Le PAFEEM est une initiative du gouvernement du Mali et de la Banque mondiale qui a pour objectif de soutenir les efforts du gouvernement face aux défis de l’inclusion financière, du financement des micros, petites et moyennes entreprises (MPME) et de la création d’activités génératrices de revenus, particulièrement au bénéfice des jeunes et des femmes.

Financé à hauteur de 33,08 milliards FCFA, le PAFEEM est mis en œuvre à travers cinq composantes qui sont : La promotion d’une inclusion financière durable et le développement de la Fintech ; Le partage des risques et renforcement des capacités des Micros, Petites et Moyennes Entreprises (MPME) ; L’appui aux activités génératrices de revenus, aide au revenu et à l’emploi ; L’intervention d’urgence et de contingence et enfin le soutien à la gestion et à la mise en œuvre du projet.

