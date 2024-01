Cérémonie de lancement des formations de 120 jeunes dans le cadre du partenariat AMCFP & ONG ENGIM

La salle de conférence du Gouvernorat du District de Bamako a servi de cadre, le jeudi 11 janvier 2024 pour le lancement des formations de 120 jeunes dans le cadre du partenariat entre l’Association des Centres de Formation Professionnelle, AMCFP et l’ONG ENGIM. Cette cérémonie, présidée par le chef de cabinet du ministre de l’Entreprenariat National, de l’Emploi et de la Formation professionnelle, a également enregistré la présence du représentant du Maire, de la représentante de l’ONG ENGIM, des jeunes bénéficiaires et un public venu nombreux pour donner un éclat particulier à cette importante cérémonie.

La Président de l’AMCFP, Mme Khady Camara a, dans son discours d’ouverture souhaité la cordiale bienvenue aux participants, avant de se réjouir du début de concrétisation de l’accord de partenariat que l’association a signé en 2020 avec l’ONG ENGIM.

« C’est le lieu de remercier ENGIM de nous avoir fait confiance pour ce pari. C’est également une occasion pour nous d’inviter les autres acteurs à se joindre à cette dynamique partenariale pour soutenir la promotion de la formation professionnelle au Mali », a martelé la présidente de l’AMCFP. Mme Khady Camara n’a pas manqué de dénoncer les tares de la formation professionnelle au Mali, qui est confrontée à plusieurs défis comme entre autres : le manque de financement, la faiblesse du cadre institutionnel, la faible implication du secteur privé. C’est pourquoi elle pense que pour faire face à ces difficultés, il serait mieux d’œuvrer pour une gestion partenariale de la formation professionnelle.

En effet, pour la Président de l’AMCFP, après l’APEJ, en 2017 pour la formation de 476 jeunes dans le cadre du programme, d’adaptation et de reconversion des jeunes diplômés sans emploi afin de leur offrir des possibilités d’emploi par le biais de la formation professionnelle, c’est ENGIM qui nous fait confiance pour former 120 jeunes en Froid Climatisation, Coiffure/Esthétique, Pâtisserie/Restauration et Transformation agroalimentaire, en vue de faciliter leur employabilité. Pour Mme Khady Camara ces actions sont significatives mais les défis restent énormes, dans la mesure où chaque année, plus de 300 milles jeunes diplômés, déscolarisés et non scolarisés viennent sur le marché de l’emploi, sans qualification professionnelle et sans aucune opportunité d’insertion socio-professionnelle. Pour la Présidente de l’AMCFP cette situation constitue un obstacle majeur à la stabilité de notre pays, voire au progrès économique et social. C’est pourquoi elle pense avoir l’impérieux devoir d’apporter des réponses adéquates : « Nous saisissons cette belle occasion pour lancer un appel à nos plus hautes autorités et aux partenaires de la formation professionnelle à mobiliser plus de ressources pour le financement de la formation au profit de la jeunesse de notre pays et soutenir le secteur privé de la formation professionnelle qui, depuis quelques années par manque de financement a du mal à faire face ». Enfin aux bénéficiaires Tout en les félicitant pour cette opportunité qui leur permettra de développer des aptitudes précises qui répondent aux attentes de professionnels et augmentent leur employabilité, elle les invite au respect de leur engagement à suivre avec assiduité les formations ainsi que les programmes de stage. Pour rappel le montant global du programme FIL est de 1. 800 000 euros.

La représentante de l’ONG ENGIM, Mme Giorgia, n’a pas manqué de rappeler que son ONG a fait de la formation professionnelle sa principale mission : « Nous opérons d’abord en Italie , dans le cadre de la scolarité obligatoire, ainsi que dans la formation des adultes. ENGIM se consacre aussi aux programmes de mobilité internationale et de coopération entre pays, sur quatre continents. En Afrique, les plus grands projets se situent en Guinée Bissau, au Sénégal et au Mali, où l’ONG opère depuis 2007 dans les secteurs de la sécurité alimentaire, de l’appui aux entreprises et coopératives agricoles et de la formation professionnelle. ENGIM a donc été présente à Kayes, Kita, Mopti, Bankass, dans la région de Koulikoro et à Bamako ».Mme Giorgia n’a pas manqué de rappeler que le projet qui soutient aujourd’hui les formations professionnelles qui s’apprêtent à démarrer est financé par la Coopération Italienne et est rendu possible grâce au partenariat avec des organisations maliennes, comme l’AMCFP, entre autres. Pour la représentante de l’ONG ENGIM sa structure ne ménagera aucun effort pour venir en aide aux jeunes afin de leur assurer un avenir radieux. Elle se dit disposer à travailler avec toutes les structures œuvrant dans le domaine de la formation professionnelle.

Le chef de cabinet du ministre en charge de l’Entreprenariat et de la Formation Professionnelle, tout en saluant ce partenariat fécond rassure l’AMCFP pour la disponibilité du département à accompagner toute initiative allant dans le sens de la formation professionnelle. Il se dit convaincu que la solution à la crise de l’emploi des jeunes passe par la formation professionnelle qui facilitera l’insertion sociale. Le chef de cabinet du ministre de de l’Entreprenariat National, de l’Emploi et de la Formation professionnelle n’a pas manqué de rassurer l’AMCFP de la disponibilité de son département à accompagner ces jeunes et tous les jeunes du Mali. La cérémonie a pris fin par un cocktail.

Youssouf Sissoko

Commentaires via Facebook :