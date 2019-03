L’Hôtel Mandé a servi de cadre, les 27 et 28 mars dernier, à la tenue d’un important atelier de développement d’un partenariat stratégique entre l’alliance PFR et les journalistes environnementaux pour la mise à échelle du dialogue sur la gestion intégré des risques. Organisé en collaboration avec l’Alliance Partners for Résilience (PFR) et le Réseau National des Journalistes pour l’environnement (RNJME), les travaux se sont déroulés en présence du Président PFR-Mali, Dr Karounga Keita et du Président du RNJME, Ibrahima Dionkoloni Coulibaly. L’on notait également la présence des représentants d’autres partenaires comme Wetlands International et CARE International au Mali.

Il s’agissait de mieux outiller les journalistes environnementaux de la presse écrite et parlée sur la GIR afin de leur permettre de mieux porter le dialogue GIR en appoint aux efforts entrepris par le Projet à la base et donner plus de consistance et de portées aux messages véhiculés sur la GIR avec un ciblage élargi.

L’objectif recherché est de contribuer au développement d’un partenariat stratégique mutuellement avantageux entre le Projet et les journalistes environnementaux pour la mise à échelle du dialogue sur la Gestion Intégrée des Risques à travers son amplification par une communication plus élaborée (messages et canaux/support).

Pendant deux jours, les acteurs de la CIR et les hommes de médias ont pu identifier les axes potentiels de collaboration susceptibles de sous tendre un partenariat gagnant-gagnant au service de la promotion du dialogue/sensibilisation/ conscientisation sur la GIR, sa consistance et sa valeur ajoutée pour le développement de la résilience de manière durable au bénéfice des groupes les plus vulnérables.

Rappelons que le Projet ‘Dialogue politique en Gestion Intégrée des Risques’ (GIR) est un projet financé par le Royaume des Pays-Bas et mis en œuvre au Mali par un consortium d’ONGs Internationales les Partners for Resilience/ Strategic partnership (PfR SP) composés de Wetlands International (WI), CARE International, Croix Ronuuge Malienne, Croix Rouge Centre du Climat,Croix Rouge Netherlands. D’une durée de cinq ans (2016-2020) il est mis en œuvre dans les bassins du Niger, du Sourou et du Sénégal. Il se focalise sur les succès et les leçons apprises du projet DRR-CCA-EMR de 2011-2015 mis en œuvre au Mali par Wetlands International et CARE International au Mali. Il met l’emphase sur la consolidation et la mise à échelle de l’engagement communautaire des partenaires à la base qui ont été impliqués dans la préparation et la gestion des catastrophes, la planification d’urgence et la réduction des risques à travers des activités holistiques de renforcement des capacités et l’influence des décideurs.

D. KOURIBA

Commentaires via Facebook :