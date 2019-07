L’Unité de gestion du programme(UGP) d’Harmonisation et Innovation au bénéfice des initiatives de la société civile d’utilité sociale (HIBISCUS), dans le cadre de la mise en œuvre de ses activités, a organisé le 5 juillet 2019 à la Maison du partenariat de Bamako-Angers, une journée d’information à l’intention des organisations de la société civile sur l’Appel à Manifestation d’Intérêt 3-AMI -3.

– Maliweb.net –L’Appel à manifestation d’intérêt du programme Hibiscus intitulé « Formation et accompagnements techniques individualisés des OSC de niveaux 2, 3 et 4 dans les domaines de fonctionnement, gouvernement interne, recherche de financement, décentralisation et genre » .

Cet AMI( appel à manifestation d’intérêt) concourt à l’atteinte des produits 1 et 2 du programme Hibiscus dont le principal objectif est de consolider le processus de développement et la démocratie au Mali. Financé par l’UE, le programme Hibiscus pour rappel, vise à renforcer de manière durable et structurée l’implication d’une société civile représentative de la diversité du Mali dans l’action publique au niveau national et local.

Et ce présent appel à manifestation d’intérêt d’une enveloppe de 587 145 000FCFA, a pour objectifs : la formation des organisation de la société civile de niveaux 2,3, et 4 dans les domaines de fonctionnement, gouvernance interne, recherche de financement, décentralisation et genre ; Accompagnements techniques individualisés des organisations de niveaux 2,3 et 4 dans les domaines de fonctionnement, gouvernance interne, recherche de financement, décentralisation et genre.

Lancé le 1er juillet 2019, la date limite de soumission est le 19 août 2019. Les OSC intéressées par l’appel peuvent avoir recourt aux demandes d’éclaircissements auprès de l’administration contractante jusqu’au 8août (11 jours avant la date limite de soumission).

Pour une meilleure communication sur ledit appel, s’est inscrite cette journée d’information qui a enregistré la participation des acteurs des OSC, celle du coordinateur du programme Hibiscus, Samba Tembely, la présence du représentant du ministère des Affaires étrangères, Amadou Angoïba, celle du représentant de l’Union Européenne, Allaye Dicko.

Le coordinateur d’Hibiscus, Samba Tembely, a dans une présentation détaillée, a informé les participants sur : les objectifs de l’AMI, le porte-feuille accordé pour chaque niveau d’OSC, les critères d’éligibilités et autres modalités demandées pour bénéficier du financement.

Khadydiatou SANOGO/Maliweb.net

