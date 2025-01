Lutte contre la corruption au Mali : Le Projet LUCEG ENAP en soutien à la vulgarisation du rapport annuel 2023 de l’OCLEI

Un hôtel de la place a accueilli le 9 janvier 2025 les travaux de l’atelier de vulgarisation du rapport annuel 2023 de l’OCLEI. Organisé par le projet LUCEG ENAP Mali en partenariat avec l’Office central de lutte contre la corruption et l’enrichissement illicite (OCLEI), cette activité qui renforce la gouvernance publique, s’inscrit dans une série d’initiatives de sensibilisation et de plaidoyer pour la lutte contre la corruption et ses effets sur les femmes et les filles.

Cet atelier visait une large vulgarisation du rapport annuel 2023 de l’OCLEI, notamment toucher près de 80 représentants de la société civile et des leaders communautaires. L’ouverture des travaux a été présidée par le représentant du ministre de la Justice en présence du directeur de LUCEG –ENAP Mali, Dramane Yacouba Diallo, du représentant de l’OCLEI, Seydina Oumar Diarra ainsi que des représentants de l’ambassade du Canada au Mali et des représentants de la société civile.

A la suite du représentant de la Délégation spéciale de la mairie de la CIV, qui a souligné l’importance de la rencontre qui renforce la transparence et la gouvernance. Le directeur de LUCEG ENAP Mali, a indiqué la capitale contribution des OSC (organisations de la société civile) dans la veille citoyenne. « La vulgarisation des contenus du rapport 2023 de l’OCLEI qui nous réunit aujourd’hui permettra de renforcer vos capacités en vous outillant avec des informations claires et précises, issues du rapport 2023 vous serez mieux à analyser les enjeux liés à la corruption et ses impacts de façon générale et de façon différenciée en particulier », a-t-il déclaré. Tout en notant qu’en plus de renforcer la transparence, l’activité permet de promouvoir l’égalité des genres et de consolider une gouvernance juste et équitable dans notre pays.

Le directeur de LUCEG a une nouvelle fois salué les efforts des autorités et les résultats déjà engrangés contre la corruption au Mali.

Le représentant de l’OCLEI, Seydina Oumar Diarra, pour sa part, a procédé à une présentation de sa structure et ses missions, à savoir mettre en œuvre l’ensemble des mesures de prévention, de contrôle et de lutte envisagées contre l’enrichissement illicite. Parlant du rapport, il a souligné que ledit document permet d’avoir une meilleure compréhension des pratiques corruptives, et qu’il contenait également des outils qui permettent de construire des stratégies inclusives adaptées au genre pour répondre aux besoins de femmes et des jeunes.

Rappelons que le LUCEG est financé par Affaires mondiales Canada et mis en œuvre par l’Ecole nationale d’administration publique (ENAP) du Québec. Présent au Mali depuis quatre ans, le projet soutient les efforts des autorités dans la lutte contre la corruption, et fait la promotion du genre. Pour se faire, il renforce les capacités de différents acteurs dont la société civile en vue de renforcer la gouvernance publique et la prise en compte les préoccupations liées aux inégalités de genre et discrimination systématiques.

La rencontre a donné lieu à la distribution des exemplaires du rapport annuel de 2023 de l’OCLEI aux participants.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

