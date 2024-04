La direction nationale des domaines devient la direction générale des Domaines et du Cadastre. Un changement de nom sans son désormais ex-directeur national, Abdoulaye Dicko. Celui-là même qui s’est battu pour tirer vers le haut le service des domaines tant sur le plan des recettes que des réformes institutionnelles. Plus de 477, 778 milliards de F CFA de recettes ont été réalisées en trois ans sous la houlette de M. Dicko.

La fusion est effective depuis le conseil des ministres du mercredi 4 janvier 2024. Sur un rapport présenté par le ministre de l’Urbanisme et de l’Habitat, des Domaines, de l’Aménagement du Territoire et de la Population, Imirane Abdoulaye Touré. La direction nationale des Domaines change en direction générale des Domaines et du Cadastre. Le conseil des ministres du mercredi 27 mars 2024 a au titre des mesures individuelles, nommé Youssouf Coulibaly, ingénieur des constructions civiles, à la tête de la direction générale des Domaines et du Cadastre.

La direction générale des Domaines et du Cadastre était unifiée. Mais elles ont été séparées par l’ordonnance n°2017-025/P-RM du 30 mars 2017. Des dysfonctionnements et d’autres difficultés ont été constatés dans la pratique. Ce qui est à la base de l’abrogation des deux ordonnances citées en référence pour en faire une seule et même direction.

Le fusionnement des deux directions a pour finalité l’efficacité, l’accroissement de la fonctionnalité en vue de bien servir les usagers. Il s’agit en outre de la maintenir dans son rôle de service de l’assiette.

“A tout seigneur, tout honneur”, comme ne manquait jamais l’occasion de le dire notre très respectueux aîné et talentueux confrère, le regretté Adam Thiam (paix à son âme), Abdoulaye Dicko, inspecteur des impôts chevronné, directeur national des Domaines sortant, mérite le “janjo” (la chanson magnifiant les hauts faits d’un homme).

Dans la confrérie des donso (chasseurs traditionnels), cette chanson au rythme endiablé est entonnée pour un confrère chasseur ou tout autre individu qui s’est illustré d’une manière ou une autre par un acte de bravoure. Gare à celui qui ose esquisser le moindre geste ou pas de danse sous cette chanson sans en avoir le mérite. Les conséquences sont fatales pour lui.

L’histoire retiendra que la direction nationale des Domaines a écrit ses plus belles pages sous la direction d’Abdoulaye Dicko, chevalier de l’Ordre national. Nommé de son poste d’adjoint à celui de directeur national des Domaines en 2021, les recettes domaniales n’ont jamais fléchi. Elles sont montées crescendo sans discontinuer. En témoignent les lettres de félicitation reçues d’année en année tant du côté des ministres de l’Urbanisme et de l’Habitat, des Domaines, de l’Aménagement du Territoire et de la Population (l’ancien ministre Bréhima Kamena et l’actuel Imirane Abdoulaye Touré) en plus du ministre de l’Economie et des Finances, Alousséni Sanou.

Le 27 février 2024, le ministre de l’Economie et des Finances, Alousseini Sanou avait gratifié M. Dicko, ses collègues et toutes structures d’appui d’une lettre de félicitation pour avoir bouclé et dépassé avec succès son quota de recettes de 2023. Pour la seule année 2023, la direction nationale des Domaines a réalisé 176,952 milliards de F CFA. L’objectif assigné était de 165,572 milliards de F CFA. Ce qui fait un taux de 107 % et un excédent de 11,380 milliards de F CFA. Pendant les trois années cumulées, la direction nationale des Domaines a engrangé 477,778 milliards de F CFA. Qui dit mieux ?

Reconnaissances officielles de l’Etat et de la hiérarchie

Il ne s’est pas passé d’année où il n’a pas battu les mêmes records avec à la clé des reconnaissances officielles de sa hiérarchie et de l’Etat. C’est à ce titre qu’en mars 2023, Abdoulaye Dicko et ses collègues directeurs des Impôts, de la Douane et du Trésor, ont reçu lors d’une audience solennelle, les honneurs de l’Etat. Au nom du président de la Transition, Assimi Goïta, le Premier ministre Choguel Kokalla Maïga leur a rendu les hommages de l’Etat.

Le chef de l’administration publique tenait à remercier ces différents grands commis de l’Etat dont la contribution en matière de recettes a aidé notre pays sur les béquilles à tenir bon au moment où toutes les aides extérieures lui sont coupées. Ils ont même été à l’occasion qualifiés de “soldats de l’économie” par Choguel K. Maïga, pour magnifier leur rôle combien important dans l’approvisionnement du trésor public en liquidité.

Le rôle du directeur national sortant des Domaines a été décisif dans la mise en œuvre des réformes institutionnelles. Il s’agit en l’occurrence de l’adoption de la loi domaniale et foncière. L’ordonnance n°2020-014/PT-RM du 24 décembre 2020, portant loi domaniale et foncière. Une loi avec ses innovations qui va davantage booster les recettes domaniales et foncières et mettra certainement fin à l’imbroglio foncier dans notre pays.

Cette loi est le seul cadre juridique où se retrouvent les acteurs de la gestion domaniale et foncière par excellence. Il est également l’outil de gestion de la terre et l’instrument politique de base du gouvernement dans ses options de développement socio-économique du pays.

Dicko s’est en outre impliqué pour l’achèvement diligent du chantier de la direction générale des Domaines et du Cadastre. Les travaux de construction d’un bâtiment R+7 lancés en 2016 pour 4 milliards de F CFA et une durée de trois ans, ne sont pas encore achevés. Le chantier étant à 80 % de réalisation, l’entrepreneur demande un avenant de 1,2 milliard de F CFA. Des démarches ont été entamées en septembre dernier, avec le concours de la commission des travaux publics du CNT pour la mobilisation de fonds en vue de débloquer l’avenant pour achever les travaux du chantier.

L’Etat et l’administration étant une continuité, il ne reste qu’à souhaiter bon vent à Youssouf Coulibaly, successeur d’Abdoulaye Dicko, afin de tenir haut et bon le flambeau de la performance qui lui a été légué.

Abdrahamane Dicko

