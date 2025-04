Un fer à béton trop fragile pour nos maisons : Les exigences du ministre de l’Industrie ignorées

La qualité du fer à béton fabriqué localement est aujourd’hui au cœur des préoccupations dans le secteur du bâtiment. Entre non-respect des normes de diamètre, de longueur et absence de contrôle rigoureux, la situation devient alarmante et les conséquences, potentiellement tragiques.

Au Mali, la qualité du fer à béton fabriqué localement suscite une inquiétude grandissante. De plus en plus de voix s’élèvent pour dénoncer une production qui ne respecte ni les normes de volume ni celles de longueur. En clair, le fer qui alimente le secteur du bâtiment est souvent en deçà des standards requis pour garantir la solidité des ouvrages.

Dans les quincailleries de la capitale comme dans les autres grandes villes du pays, les consommateurs sont nombreux à se plaindre. Le fer 8 est vendu comme du fer 10, et le 10 comme du fer 12. Le véritable fer 6, lui, est devenu introuvable, remplacé par un fil de fer à peine utilisable. Quant au fer 12 conforme aux standards internationaux, il est rare et vendu à des prix exorbitants.

Outre la taille, la longueur pose également problème. « Les barres de fer doivent mesurer entre 11,5 et 12 mètres, mais celles produites localement font souvent entre 8 et 8,5 mètres », alerte Mamadou Kouyaté, ingénieur en génie civil. « C’est une arnaque pure et simple, doublée d’un danger pour la sécurité des bâtiments ».

Un problème bien connu des autorités

On se souvient que face à cette situation chaotique, le ministre de l’Industrie avait tenté de réagir. Il avait convoqué les industriels du secteur pour les interpeller sur le non-respect des normes. Mais cet appel est resté lettre morte. Les fabricants ont tout simplement ignoré l’ultimatum ministériel, démontrant que dans ce secteur, l’autorité de l’Etat peine à se faire respecter.

La production hors norme continue en toute impunité, comme si l’Etat n’avait plus d’emprise sur ces opérateurs économiques. Oui, une impunité qui fait craindre le pire. Plusieurs bâtiments récemment construits présentent déjà des fissures. D’autres, moins chanceux, se sont effondrés. A chaque fois, les malfaçons liées à la mauvaise qualité du fer sont pointées du doigt par des experts après les drames.

Il est à noter que dans un pays où les normes sont souvent ignorées et où le bâtiment reste un secteur vital pour l’économie et l’urbanisation, le laxisme dans la fabrication des matériaux de construction est inacceptable, estime plusieurs clients. Pour A. K qui vient d’acheter du fer pour ses travaux, « Il ne faut pas attendre une catastrophe majeure pour agir ». A ses dires, le gouvernement ou du moins le ministre de l’Industrie doit imposer des contrôles stricts, fermer les usines non conformes et garantir la sécurité des citoyens. « C’est de la vie des citoyens qu’il s’agit ». Un autre de s’interroger « comment un ministre donne des instructions aux usines, les menace même et qu’il n’y ait eu de suite ? ça veut vraiment dire le ministre n’a pas son mot à dire et que c’est les operateurs économiques qui décident ». Il termine à disant que « Laisser passer ces dérives, c’est non seulement compromettre des projets immobiliers, mais aussi mettre en danger des vies humaines. Si rien n’est fait, la prochaine fissure pourrait bien être celle de la confiance des citoyens envers le ministre beau parleur mais sans effet ».

Le ministre doit prendre ses responsabilités car le respect des normes ne doit pas être un simple vœu pieux, mais une exigence incontournable, surtout lorsqu’il s’agit de sécurité publique.

A.S.

Encadré

Ce que disent les normes sur le fer à béton

Longueur :

Une barre de fer standard doit mesurer entre 11,70 m et 12 m, selon les normes internationales.

Diamètre (ou numéro du fer) : Fer 6 : 6 mm de diamètre . Fer 8 : 8 mm. Fer 10 : 10 mm. Fer 12 : 12 mm. Tout écart de plus de 0,5 mm est considéré comme non conforme.

Marquage et traçabilité :

Le fer à béton de qualité doit comporter un marquage visible indiquant le fabricant, le diamètre et parfois la norme de fabrication.

Résistance mécanique :

Le fer à béton doit pouvoir résister à une certaine tension sans se déformer, selon les spécifications de la norme NF A 35-080 (France) ou ASTM A615 (USA), souvent utilisées comme référence.

