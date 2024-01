Service public : Les domaines et le cadastre fusionnent

La direction nationale des Domaines et celle du Cadastre ne font plus qu’une entité. Ainsi en a décidé le conseil des ministres du mercredi 4 janvier 2024.

L’idée de la création de la Direction générale des Domaines et du Cadastre, qui verra bientôt le jour, a été décidée par la Conseil des ministres du mercredi dernier. Sur un rapport du ministre de l’Urbanisme, de l’Habitat, des Domaines, de l’Aménagement du Territoire et de la Population, Imirane Abdoulaye Touré.

L’adoption par le Conseil des ministres du projet de texte portant fusion de la direction nationale des Domaines et celle du Cadastre met fin à une ambiguïté qui a duré six ans. Jadis ces deux entités étaient une seule direction appelée Direction générale des Domaines et du Cadastre. Mais elles ont été scindées l’une (les Domaines) par l’ordonnance n°2017-025/P-RM du 30 mars 2017 et l’autre par l’ordonnance 024/PRM du 30 mars 2017. Mais dans les faits, Domaines et Cadastre ont cheminé ensemble partout dans les capitales régionales même au niveau cercles et communes urbaines, appartenant tous à la même direction. Même au niveau syndical, les deux entités partagent le même bureau.

Cette scission de fait avait fini par créer d’énormes difficultés de fonctionnement pour ces deux services et même pour les usagers qui ne savaient pas trop à qui s’adresser pour certains besoins. Les difficultés les plus décriées après la séparation et qui sont même à la base du retour à la case départ ont pour noms : l’insuffisance et la mauvaise répartition du personnel ; l’absence de liens directs entre les structures régionales et subrégionales des deux directions ; l’insuffisance des ressources financières pour assurer la réalisation des activités essentielles à l’exécution des missions et à l’atteinte des objectifs.

La nouvelle direction générale des Domaines et du Cadastre permettra l’efficacité du service et l’accroissement de sa fonctionnalité. Elle sera dotée pour le cinq prochaines années en personnel nécessaire pour l’exécution des missions.

Avec cette fusion, la direction générale des Domaines et du Cadastre s’attellera davantage à sa tâche de service d’assiette pour l’Etat. Une mission déjà bien accomplie sous la direction d’Abdoulaye Dicko, qui a d’année en années largement dépassé ses objectifs de recettes annuelles.

Abdrahamane Dicko

