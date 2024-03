Pour les performances réalisées en 2023 : Le directeur national des domaines reçoit les félicitations du ministre Sanou

En 2023, la direction nationale des domaines, sous le leadership d’Abdoulaye Dicko, a réalisé un montant de 176,952 milliards de F CFA sur un objectif assigné de 165,572 milliards de F CFA, soit un taux de réalisation de plus de 107 % et un excédent de 11,380 milliards de F CFA. A la suite du ministre de l’Urbanisme, de l’Habitat, des Domaines, de l’Aménagement du territoire et de la Population, qui avait félicité le directeur national des domaines et l’ensemble de son personnel dans une lettre datée du 18 janvier 2024, le ministre de l’Economie et des Finances franchit le pas. Dans une correspondance du 27 février destinée à son collègue en charge des Domaines, il adresse ses sincères félicitations au directeur national des domaines et à l’ensemble des responsables et agents des différents services relevant de sa structure. C’est réconfortant. Et point usurpé !

L’examen du tableau définitif produit le 31 décembre 2023 par la direction nationale du Trésor et de la comptabilité publique relativement aux encaissements et aux recouvrements de recettes budgétaires effectués au titre de l’exercice 2023 m’a permis de constater, avec une réelle satisfaction, que la direction nationale des domaines a réalisé, sous le leadership éclairé du directeur national des domaines, un montant de francs CFA 176,952 milliards sur un objectif assigné de 165,572 milliards de F CFA. Il en résulte un taux de réalisation de plus de 107 % et un excédent de 11,380 milliards de F CFA.

Je saisis cette occasion pour adresser mes sincères félicitations au directeur national des domaines. Je joins à ce témoignage du mérite, l’ensemble des responsables et agents des différents services relevant de la direction nationale des domaines.

Je voudrais également exhorter le directeur national des domaines à persévérer dans cette voie qui, du reste, est la seule à permettre le financement pérenne et durable des nombreuses et ambitions politiques publiques initiées par le gouvernement et de relever les nombreux défis de l’heure”. C’est l’intégralité de la lettre adressée par le ministre des Finances, Alousséni Sanou, à son collègue Imirane Abdoulaye Touré, en charge des Domaines.

En date du 27 février 2024, cette correspondance dont l’objet porte la mention : “Lettre de félicitations à la direction nationale des domaines” en dit long sur l’exploit réalisé par son destinataire en cette période, très dure et difficile pour le Mali.

Mais, le directeur national des domaines, Abdoulaye Dicko, et ses collaborateurs sont devenus des habitués de ce genre de reconnaissance du mérite émanant de leurs différents supérieurs hiérarchiques : le Premier ministre, chef du gouvernement, puis le ministre de l’Economie et des Finances, et le ministre de l’Urbanisme, de l’Habitat, des Domaines, de l’Aménagement du territoire et de la Population, le tout sous la clairvoyante attention du président de la Transition, chef de l’Etat. La DND partage régulièrement ces lettres de félicitation avec la direction générale des Impôts et de la direction générale des douanes et la direction nationale du Trésor et de la comptabilité publique.

Depuis que Dicko est à la tête de la DND à partir de fin 2021, la structure a toujours réalisé, voire dépassé les objectifs de recettes budgétaires assignés par les autorités.

Pour preuve, malgré la situation actuelle du pays, la lettre ci-haut citée en intégralité, montre qu’en 2023, la DND a honoré ses engagements vis-à-vis de l’Etat, avec même un bonus de plus de 11 milliards de F CFA.

Dans l’ordre chronologique, la DND a montré la voie de la performance dès le premier trimestre 2023 où les réalisations de recettes se chiffraient à 32 357 010 336 F CFA sur un objectif de 31 826 591 700 F CFA, soit un taux de 102 %.

L’examen des réalisations de recettes au titre du deuxième trimestre 2023 enregistrait un montant de 101 654 098 740 F CFA sur un objectif de 93 223 834 400 F CFA, soit un taux de réalisation de 109 %.

Au titre du 3e trimestre, sur un objectif de 44 065 000 000 F CFA, la DND a réalisé un montant de 45 457 000 000 FCFA, soit un taux de 101 %.

Pour boucler la boucle de l’année 2023 en beauté, la DND mobilise un montant de 176 951 000 000 de F CFA, sur un objectif annuel de 165 572 000 000 F CFA, soit un taux de réalisation de 107 %.

El Hadj A.B. HAIDARA

