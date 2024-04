Domaines : L’œuvre d’Abdoulaye Dicko saluée par le syndicat

La Section syndicale des domaines et du cadastre reconnait et salue les résultats exceptionnels de l’ex-directeur national Abdoulaye Dicko dans une correspondance. Le temps des regrets.

Bon sang ne saurait mentir”, a-t-on coutume de dire pour magnifier les actions des dignes fils au service de leur communauté, de leur patrie. L’on pourra difficilement soutenir le contraire à propos d’Abdoulaye Dicko, ci-devant directeur national des domaines.

Relevé à la surprise générale de tous, l’opinion continue de se perdre en conjectures sur les raisons du limogeage inattendu de l’homme qui a écrit, ces dernières années, les plus belles pages de la Direction Nationale des Domaines.

Le secrétaire général de la Section syndicale des domaines et du cadastre s’est fendu d’un communiqué adressé au directeur général des domaines sortant, ce 11 avril 2024, pour le féliciter pour sa bonne gestion et son leadership de qualité qui ont permis au service des domaines d’atteindre les objectifs qui lui étaient assignés l’année dernière dès le mois de novembre 2023.

Malgré le contexte socio-économique impacté négativement par l’insécurité et beaucoup d’autres facteurs, le service des domaines et du cadastre a mobilisé plus de 477,778 milliards de F CFA de recettes en trois ans sous l’égide de M. Dicko.

Selon le secrétaire général de la Section syndicale des domaines et du cadastre, Mamadou Kéïta, ce résultat a pu être réalisé grâce au leadership et à la vision du directeur national des domaines, Abdoulaye Dicko, pour le service des domaines et du cadastre.

Le syndicaliste rapporte que les efforts constants déployés par le directeur Dicko dans la mobilisation des recettes au profit du budget de l’Etat ont permis d’atteindre, au titre de l’année 2023, un taux de recouvrement de 100 % à la date du 27 novembre 2023.

Ainsi, sur une prévision budgétaire de 165 572 000 000 F CFA, le service des domaines avait réalisé au 27 novembre 2023, un montant de 166 250 992 314 F CFA, soit un taux de plus de 100 %.

Ces résultats prouvent à suffisance la compétence, le sérieux et l’efficacité qui ont caractérisé Abdoulaye Dicko, qui fait encore la fierté des travailleurs du service des domaines en général et du bureau exécutif national de la Section syndicale des domaines et du cadastre en particulier.

La Section syndicale a donc tenu à féliciter officiellement l’ancien directeur national des domaines, Abdoulaye Dicko. “Nous voudrions, par la présente, vous présenter officiellement notre félicitation pour le service rendu à la nation et vous assurer de toute notre reconnaissance”, souligne le syndicat dans la lettre qu’il a adressée au directeur Dicko.

Cette lettre de félicitations du syndicat des domaines et du cadastre adressée au directeur sortant démontre la cohésion et l’entente qui ont existé entre les travailleurs et la direction sortante du service.

El hadj A. B. HAIDARA

